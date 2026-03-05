Iranski ministar vanjskih poslova razgovarao o sigurnosti granica s iračkim kurdskim vođom

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči održao je telefonski razgovor s Bafelom Talabanijem, šefom Patriotske unije Kurdistana (PUK) u Iraku, kako bi razgovarali o "terorističkim aktivnostima" duž zajedničke granice i potrebi jačanja sigurnosne saradnje, prema iranskom Ministarstvu vanjskih poslova.

- Tokom razgovora, Bafel Talabani izrazio je saučešće i saosjećanje zbog mučeništva vrhovnog vođe (ajatolaha Alija Hamneija) i svih poginulih u američko-cionističkom zločinu - navodi se u saopštenju Ministarstva objavljenom na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Aragči se također osvrnuo na "terorističke pokrete" duž zajedničke granice i naglasio potrebu jačanja saradnje radi zaštite sigurnosti granica u skladu s bilateralnim sigurnosnim sporazumima, navodi se u saopštenju.

Talabani je istakao korake poduzete za jačanje granične sigurnosti i naglasio saradnju i koordinaciju kako bi se spriječile bilo kakve destabilizirajuće akcije i održala sigurnost i stabilnost duž granice, dodaje se.