Kanada i Australija pozivaju na deeskalaciju sukoba: Poručili da Iran nikada ne smije steći nuklearno oružje

Kanadski premijer Mark Karni (Carney) i njegov australski kolega Entoni Albaniz (Anthony Albanese) razgovarali su o ratu tokom sastanka u australijskoj prijestolnici Kanberi i poručili da je neophodna deeskalacija rata s Iranom te da Iranci nikada ne smiju steći nuklearno oružje.

Sastanak je uslijedio nakon vijesti da je američka podmornica potopila iranski ratni brod u Indijskom okeanu te da je Turska saopćila kako su NATO odbrambeni sistemi presreli balističku raketu ispaljenu iz Irana prije nego što je ušla u turski zračni prostor.

- Želimo vidjeti širu deeskalaciju ovih neprijateljstava, uz širi krug zemalja od samih direktno zaraćenih strana. Naglašavamo da se to ne može postići osim ako ne dođemo u poziciju da je okončana sposobnost Irana da nabavi nuklearno oružje, da ga razvije i da izvozi terorizam. Dakle, taj proces mora dovesti do takvih ishoda - rekao je Karni na zajedničkoj konferenciji za medije s Albanizom.

Kazao je da bi se šest članica Vijeća za saradnju u Zaljevu, koje po njegovim riječima "pokazuju ogromnu suzdržanost", trebale uključiti u proces deeskalacije.

Albanese je poručio da svijet želi vidjeti deeskalaciju i želi vidjeti da Iran prestane širiti mete svojih napada.

- Vidimo da su zaljevske države, koje nisu bile uključene, napadnute na više frontova, uključujući napade i na civilna i turistička područja. Ali želimo i da ciljevi budu ostvareni. Želim da mogućnost da Iran dođe do nuklearnog oružja bude uklonjena jednom zauvijek - rekao je Albaniz.

Na pitanje novinara, Karni nije mogao isključiti mogućnost da se kanadska vojska ikada uključi u ovaj sukob.

- Postavili ste fundamentalno hipotetičko pitanje u sukobu koji se može veoma široko proširiti. Zato se učešće nikada ne može kategorički isključiti. Stajat ćemo uz naše saveznike kada to ima smisla - dodao je.