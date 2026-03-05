CNN: Iranski bombarderi su bili dvije minute udaljeni od napada prije nego su ih katarski avioni oborili

Iranski bombarderi bili su svega nekoliko minuta udaljeni od napada na najveću američku vojnu bazu na Bliskom istoku prije nego što su ih katarski borbeni avioni srušili u svojoj prvoj zračnoj borbenoj misiji, potvrdila su za CNN dva izvora upoznata s operacijom.

Bez odgovora na upozorenje

U ponedjeljak ujutro Iranska revolucionarna garda poslala je dva taktička bombardera sovjetske proizvodnje Su-24 prema zračnoj bazi Al-Udeid, u kojoj je obično smješteno oko 10.000 američkih vojnika, kao i prema Ras Laffanu, ključnom postrojenju za preradu prirodnog plina i jednom od temeljnih stubova katarske ekonomije.

Iranski avioni bili su “dvije minute” udaljeni od svojih ciljeva, rekao je jedan od izvora. Drugi izvor za CNN navodi da su letjelice vizualno identificirane i fotografirane te da su “nosile bombe i navođenu municiju”.

Katarska strana uputila je upozorenje putem radijske veze, ali odgovor nije stigao. Prema riječima drugog izvora, iranski su avioni u tom trenutku spustili visinu leta kako bi izbjegli radarsko otkrivanje. Zbog “ograničenog vremena” i “na temelju dostupnih dokaza”, letjelice su proglašene neprijateljskima. Katar je potom podigao svoje borbene avione, a jedan katarski lovac F-15 ušao je u zračni okršaj s iranskim avionima i srušio ih.

Iranski su se avioni potom srušili u katarske teritorijalne vode. Glasnogovornik katarskog Ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari izjavio je u utorak na brifingu kako je u toku potraga za članovima posade.

Nemaju namjeru smanjiti napade

Iran je posljednjih dana lansirao stotine projektila i bespilotnih letjelica prema arapskim državama uz Perzijski zaljev kao odmazdu za američke i izraelske zračne udare na tu zemlju. Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen je u prvom valu napada u subotu, kada su udari razorili njegov kompleks u Teheranu.

Ipak, iranska operacija iznad Katara označila je presedan: prvi put nakon Hameneijeve smrti Teheran je za napad na susjednu zemlju upotrijebio avione s posadom, a ujedno je to bio i prvi put da je katarsko ratno zrakoplovstvo sudjelovalo u zračnoj borbi.

Američki general Dan Caine, predsjednik Združenog stožera, priznao je incident u srijedu tokom brifinga, iako nije precizirao koji su bili ciljevi iranskih bombardera.

- Katarski lovci prvi su put srušili dva iranska bombardera koji su bili na putu prema njihovoj lokaciji - rekao je na konferenciji za novinare u Pentagonu.

U telefonskom razgovoru s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem u srijedu, katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman Al Thani incident je opisao kao “eskalaciju” koja pokazuje da Iran “nema stvarnu namjeru smanjiti napetosti niti pronaći rješenje”.

- Naprotiv, želi nanijeti štetu svojim susjedima i uvući ih u rat koji nije njihov - rekao je Al Thani, prema službenom sažetku razgovora.

Više ciljeva

Incident iznad Katara neuobičajen je jer Iran u pravilu uzvraća napade projektilima ili dronovima.

Prema navodima regionalnih vlada, iranski je režim od američko-izraelskog napada lansirao više od 400 balističkih projektila i više od 1.000 bespilotnih letjelica prema arapskim državama uz Zaljev.

Gađanjem urbanih središta, energetske infrastrukture, zračnih luka i hotela širom arapskih država Perzijskog zaljeva Iran je uzdrmao stanovništvo naviklo na relativnu sigurnost.

Iako je većina iranskih projektila i dronova presretnuta, šest američkih vojnika poginulo je kada je u nedjelju jedan iranski projektil probio protuzračnu odbranu i pogodio improvizirani operativni centar u luci Shuaiba u Kuvajtu.