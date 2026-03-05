Izrael izveo napad na južni Liban: Od ponedjeljka poginulo 50 ljudi

Libanska Nacionalna novinska agencija javlja da je Izrael izveo napad na kuću u četvrti al-Shahabiya u južnom gradu Tyru, kao i na južna predgrađa Bejruta.

Među pogođenim četvrtima u Bejrutu su Ghobeiri, Haret Hreik i Bir al-Abed, navodi agencija.

Al Jazeera Arabic javlja da su izraelski zračni napadi u posljednjih sat vremena pogodili i Nabatieh. Za sada nema neposrednih izvještaja o žrtvama u tim napadima.

Izrael je više puta bombardirao područje Nabatieha, tvrdeći da ondje postoji snažna prisutnost Hezbollaha. U izraelskim napadima u Libanu od ponedjeljka je već poginulo više od 50 ljudi, javlja Al Jazeera.