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Izrael izveo napad na južni Liban: Od ponedjeljka poginulo 50 ljudi

Još uvijek nema izvještaja o žrtvama u posljednjem napadu

Posljedice napada u Libanu. AP

Dž. R.

5.3.2026

Libanska Nacionalna novinska agencija javlja da je Izrael izveo napad na kuću u četvrti al-Shahabiya u južnom gradu Tyru, kao i na južna predgrađa Bejruta.

Među pogođenim četvrtima u Bejrutu su Ghobeiri, Haret Hreik i Bir al-Abed, navodi agencija.

Al Jazeera Arabic javlja da su izraelski zračni napadi u posljednjih sat vremena pogodili i Nabatieh. Za sada nema neposrednih izvještaja o žrtvama u tim napadima.

Izrael je više puta bombardirao područje Nabatieha, tvrdeći da ondje postoji snažna prisutnost Hezbollaha. U izraelskim napadima u Libanu od ponedjeljka je već poginulo više od 50 ljudi, javlja Al Jazeera.

# NAPAD
# IZRAEL
# LIBAN
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