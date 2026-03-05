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KOD ŠRI LANKE

Nađeno 87 tijela, a spašene 32 osobe nakon što je američka podmornica pogodila iranski brod

Vjeruje se da je na brodu bilo 180 ljudi kada je u srijedu primljen prvi poziv u pomoć

Potopljen iranski brod. US DoW / Iranian MoD

Dž. R.

5.3.2026

Nakon što je američka podmornica ispalila torpedo potopila iranski ratni brod IRIS Dena u Indijskom oceanu, poginulo je najmanje 87 ljudi, saopćili su dužnosnici Šri Lanke.

Direktor bolnice Karapitiya rekao je za CNN da je u mrtvačnicu te bolnice do sinoć zaprimljeno 87 tijela.

Mornarica Šri Lanke saopćila je da su dosad spašene 32 osobe. Vjeruje se da je na brodu bilo 180 ljudi kada je u srijedu primljen prvi poziv u pomoć, rekao je ministar vanjskih poslova te zemlje.

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) jučer je proznao da je američka podmornica potopila iransko plovilo u međunarodnim vodama. Iako Hegset nije izravno spomenuo akciju spašavanja mornarice Šri Lanke, njegov opis napada odgovara lokaciji na kojoj se trenutno provodi operacija spašavanja.

# ŠRI LANKA
# BROD
# PODMORNICA
# IRAN
# SAD
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