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PREDSJEDNIK IZRAELA

Hercog tvrdi da Izrael ne uvlači SAD u rat: Nismo imali izbora, morali smo napasti Iran

Izrael ništa ne diktira predsjedniku Trampu, naveo je

Predsjednik Izraela. AP

Dž. R.

5.3.2026

Predsjednik Izraela Isak Hercog (Isaac Herzog) izjavio je da Tel Aviv i SAD nisu imali izbora i da su morali da napadnu Iran.

U intervjuu za CBS, Hercog je upitan da li su američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ili izraelski lideri donijeli odluku o napadu na Iran.

Hercog je u odgovoru istakao da Izrael ne uvlači Ameriku u rat.

- Izrael ništa ne diktira predsjedniku Trampu, a Izrael ne uvlači Ameriku u rat, ne daj Bože. Ova njegova (Trampova op.a.) odluka je donesena iz jasnih razmatranja i profesionalnog procesa donošenja odluka - rekao je.

Najnoviji sukobi na Bliskom istoku nastavljaju se pogoršavati danima nakon što su Izrael i SAD pokrenuli zajedničku operaciju protiv Irana, u kojoj je ubijeno više od 1.000 ljudi, što je izazvalo odmazdu na Izrael i susjedne zaljevske države i uronilo regiju u strah i neizvjesnost.

Izraelske i američke snage napale su Iran protekle subote, ali ni šest dana poslije nema naznaka da će se situacija smiriti.

# IZRAEL
# IRAN
# RAT
# SAD
# ISAAC HERZOG
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