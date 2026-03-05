Hercog tvrdi da Izrael ne uvlači SAD u rat: Nismo imali izbora, morali smo napasti Iran

Predsjednik Izraela Isak Hercog (Isaac Herzog) izjavio je da Tel Aviv i SAD nisu imali izbora i da su morali da napadnu Iran.

U intervjuu za CBS, Hercog je upitan da li su američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ili izraelski lideri donijeli odluku o napadu na Iran.

Hercog je u odgovoru istakao da Izrael ne uvlači Ameriku u rat.

- Izrael ništa ne diktira predsjedniku Trampu, a Izrael ne uvlači Ameriku u rat, ne daj Bože. Ova njegova (Trampova op.a.) odluka je donesena iz jasnih razmatranja i profesionalnog procesa donošenja odluka - rekao je.

Najnoviji sukobi na Bliskom istoku nastavljaju se pogoršavati danima nakon što su Izrael i SAD pokrenuli zajedničku operaciju protiv Irana, u kojoj je ubijeno više od 1.000 ljudi, što je izazvalo odmazdu na Izrael i susjedne zaljevske države i uronilo regiju u strah i neizvjesnost.

Izraelske i američke snage napale su Iran protekle subote, ali ni šest dana poslije nema naznaka da će se situacija smiriti.