Iran izveo novi napad na Izrael: Ispaljena tri vala projektila

Iran je lansirao više raketa na Izrael rano ujutro u četvrtak. Sirene su se oglasile u Jerusalemu i drugim područjima centralnog Izraela. To označava treći val projektila ispaljenih na Izrael iz Irana od ponoći.

Tri odvojena upozorenja izdata su u roku od dva sata, a novinari AFP-a čuli su eksplozije u Jerusalemu, ali je vojska od tada odobrila ljudima da napuste skloništa.

Posljedice sukoba

Ranije je izraelska vojska saopštila da je počela napade na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu, ali detalji o napadima nisu izneseni. Zemlje širom Bliskog istoka, uključujući Liban, Iran i Ujedinjene Arapske Emirate, sve više osjećaju posljedice sukoba.

Iranski napadi izvršeni su se samo nekoliko sati nakon što su u Senatu SAD blokirani koraci za zaustavljanje američkih zračnih napada.

Republikanski senatori u Vašingtonu glasali su protiv prijedloga usmjerenog na zaustavljanje zračne kampanje i zahtjev da Kongres odobri vojnu akciju, ostavljajući predsjedniku Donaldu Trampu (Trump) uglavnom neograničenu moć da usmjerava rat, dok se sukob nastavlja širiti na Bliskom istoku i šire.

Intenzitet američkih i izraelskih udara na Iran u srijedu je bio toliki da je državna televizija objavila kako će ceremonija žalosti za vrhovnim vođom ajatolahom Alijem Hamneijem (Khamenei), koji je ubijen na početku sukoba, biti odgođena.

Presretena balistička raketa

Više od 1.000 ljudi je ubijeno u Iranu otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na tu zemlju ovog vikenda.

Iran je otvarao vatru na Bahrein, Kuvajt i Izrael dok se sukob širio. Turska je saopćila da je NATO odbrana presrela balističku raketu ispaljenu iz Irana prije nego što je ušla u njen zračni prostor.

U gradu Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima čuli su se borbeni avioni iznad glava, dok je Saudijska Arabija saopćila da je uništila dron u provinciji koja graniči s Jordanom.

Zemlje širom regije u četvrtak su se pripremale za moguće nove prijetnje, dan nakon što je iranska paravojna Revolucionarna garda zaprijetila "potpunim uništenjem vojne i ekonomske infrastrukture regije".