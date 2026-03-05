Izraelska vojska pretrpjela gubitke u Libanu, Hezbolah kaže da su se morali povući

Pripadnici Hezbolaha (Hezbollah) saopćili su da se izraelska vojska povukla iz grada Khiama na jugoistoku Libana nakon žestokih napada ove libanske vojne grupe.

U izvještaju koji su prenijeli libanski mediji navodi se da su se borci Hezbolaha direktno sukobili s izraelskim vojnicima tokom borbi na tom području.

- Bili su prisiljeni povući ono što je ostalo od njihovih vozila i vojnika na brdo Hamam. Otpor se direktno sukobio sa snagama okupacijske vojske koje su pokušale napredovati prema gradu Ad-Duhairah - rekli su.

Hezbolah je također naveo da su eskadrilom jurišnih dronova gađali bazu "Ein Zeitim" sjeverno od grada Safeda.

- Ciljali smo kompleks vojne industrije koji pripada kompaniji Rafael južno od okupiranog grada Acre. Na ovaj način odgovaramo na zločinačku izraelsku agresiju koja je ciljala desetine libanskih gradova, uključujući južna predgrađa Bejruta - zaključili su.