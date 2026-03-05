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IRCG SAOPĆIO

Iran tvrdi da je pogodio američki tanker u Perzijskom zaljevu

Revolucionarna garda zaprijetila brodovima koji prolaze kroz Hormuški moreuz

Iran tvrdi da je pogodio američki tanker. AP

I. Š.

5.3.2026

Islamske revolucionarna garda Irana (IRGC) saopćila je da je njihova mornarica jutros pogodila američki tanker u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva.

U saopćenju se navodi da vojni i trgovački brodovi SAD, Izraela, kao i evropskih zemalja koje ih podržavaju, neće moći nesmetano prolaziti tim područjem.

IRGC je zaprijetio da će svi brodovi koji budu primijećeni u tom području biti meta napada.

- Ukoliko ih uočimo, sigurno će biti pogođeni - poručili su iz IRCG.

Dodali su da je Iran ranije upozorio da u vrijeme rata ima pravo kontrolisati prolaz kroz Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte.

Prema navodima iranske agencije Tasnim, vlasti u Teheranu tvrde da takva kontrola prolaza proizlazi iz međunarodnog prava i važećih rezolucija u ratnim okolnostima.

# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
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