Iran tvrdi da je pogodio američki tanker u Perzijskom zaljevu

Islamske revolucionarna garda Irana (IRGC) saopćila je da je njihova mornarica jutros pogodila američki tanker u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva.

U saopćenju se navodi da vojni i trgovački brodovi SAD, Izraela, kao i evropskih zemalja koje ih podržavaju, neće moći nesmetano prolaziti tim područjem.

IRGC je zaprijetio da će svi brodovi koji budu primijećeni u tom području biti meta napada.

- Ukoliko ih uočimo, sigurno će biti pogođeni - poručili su iz IRCG.

Dodali su da je Iran ranije upozorio da u vrijeme rata ima pravo kontrolisati prolaz kroz Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte.

Prema navodima iranske agencije Tasnim, vlasti u Teheranu tvrde da takva kontrola prolaza proizlazi iz međunarodnog prava i važećih rezolucija u ratnim okolnostima.