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VOJNA SARADNJA

Amerika poručila Izraelu: Nastavite do kraja, uz vas smo

Pohvalio dosad nezabilježeni nivo saradnje između vojski dvije države

Pit Hegset, američki ministar odbrane. AP

B. S.

5.3.2026

Američki ministar obrane Pit Hegset (Pete Hegseth) poručio je izraelskom kolegi Izraelu Kacu (Israel Katzu) da "nastavi do kraja, da je SAD uz njih", objavilo je izraelsko ministarstvo odbrane.

Tokom noći telefonski su razgovarali Hegset i Kac, a izraelski ministar tom je prilikom izrazio saučešće zbog pogibije američkih vojnika u sukobu s Iranom.

Kac je u razgovoru zahvalio i američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump) te Hegsetu na, kako je naveo, snažnoj podršci Izraelu.

 - Saradnja između predsjednika Trampa i premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) protiv Irana mijenja regionalnu i globalnu historiju - navodi se u saopćenju Kacova ureda, prenosi Times of Israel.

Prema ranijim navodima izraelskog ministarstva odbrane, Hegset je također pohvalio dosad nezabilježenu razinu saradnje između vojski dvije države, kao i sposobnosti izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# DONALD TRUMP
# IDF
# ISRAEL KATZ
# PETE HEGSETH
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