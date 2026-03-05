Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GEOPOLITIKA

Poziv iranskog učenjaka izazvao buru: Pozvao je na "prolijevanje cionističke i Trampove krvi"

Državna televizija emitovala poruku ajatolaha Amolija, dok zvaničnici poručuju da je fokus zemlje na izboru novog vrhovnog vođe

Poziv iranskog učenjaka izazvao buru: Oštra poruka u jeku napada na Iran. Facebook

I. Š.

5.3.2026

Iranska državna televizija objavila je poruku utjecajnog islamskog učenjaka i velikog ajatolaha Abdollaha Javadija Amolija, koji se obratio naciji u trenutku kada se Iran suočava s kombinovanim zračnim napadima Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

U govoru je pozvao na očuvanje nacionalnog jedinstva, poručivši da je zemlja “na pragu velikog testa” i da je važno zadržati savez i stabilnost. Njegove oštre poruke upućene Izraelu i američkoj administraciji izazvale su široke reakcije, budući da se iranski vjerski lideri u posljednjim danima uglavnom nisu oglašavali.

Pozvao je na prolijevanje cionističke krvi kao i prolijevanje Trampove krvi.

- Imam tog vremena kaže: "Borite se protiv tlačiteljske Amerike, njegova krv je na mojim ramenima" - dodao je ajatolah.

U međuvremenu, drugi iranski učenjaci i zvaničnici naglasili su da je u fokusu države izbor novog vrhovnog vođe.

Proces se, kako navode, odvija prema propisima Skupštine stručnjaka. Član Skupštine Mohsen Qomi istakao je da su spekulacije koje kruže internetom “neosnovane” i da se postupak odvija u skladu sa zakonskim pravilima.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.