Poziv iranskog učenjaka izazvao buru: Pozvao je na "prolijevanje cionističke i Trampove krvi"

Iranska državna televizija objavila je poruku utjecajnog islamskog učenjaka i velikog ajatolaha Abdollaha Javadija Amolija, koji se obratio naciji u trenutku kada se Iran suočava s kombinovanim zračnim napadima Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

U govoru je pozvao na očuvanje nacionalnog jedinstva, poručivši da je zemlja “na pragu velikog testa” i da je važno zadržati savez i stabilnost. Njegove oštre poruke upućene Izraelu i američkoj administraciji izazvale su široke reakcije, budući da se iranski vjerski lideri u posljednjim danima uglavnom nisu oglašavali.