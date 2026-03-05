Bez upozorenja: Izrael bombardovao palestinski kamp, ubijene dvije osobe

Izraelska vojska (IDF) proteklu noć izvela je niz napada na Liban prilikom čega je pogođen i palestinski kamp Beddawi.
Vojska je izvela napad bez ikakvog upozorenja, a poginule su dvije osobe.
Libansko Ministarstvo zdravstva saopćilo je da je u izraelskom napadu na palestinski kamp Beddawi ranjena još jedna osoba, uz prethodno ubijene dvije osobe.
Napad izveden bez upozorenja
Beddawi se nalazi oko 85 kilometara sjeverno od Bejruta i više od 180 kilometara od libanonsko-izraelske granice, a bio je meta napada tokom rata između Izraela i Hezbolaha (Hezbollah) 2024. godine.
Libanska državna novinska agencija izvještava da je izraelski dron tokom noći pogodio vozilo na obalnom autoputu u južnom Libanu, pri čemu su poginule tri osobe.
Državni mediji u Libanu navode da je u izraelskom napadu tokom noći ubijen i zvaničnik Hamasa, što predstavlja prvo prijavljeno ciljano ubistvo člana ove grupe otkako su američko-izraelski napadi na Iran izazvali sukob.
- Vasim Atalah al-Ali (Wassim Atallah al-Ali) i njegova supruga ubijeni su kada je neprijateljski dron ciljao njihovu kuću u Beddawiju, palestinskom kampu u blizini Tripolija, u napadu prije zore - izvještava Nacionalna novinska agencija (NNA), opisujući muškarca kao visokog zvaničnika Hamasa.
Izraelska vojska izdala je dodatno upozorenje stanovnicima južnog Libana, pozivajući ih da "nastave evakuaciju sjeverno od rijeke Litani".
Svako ko se nalazi u blizini elemenata, objekata ili borbenih sredstava Hezbolaha ugrožava svoj život - navodi se u upozorenju.