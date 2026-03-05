Bez upozorenja: Izrael bombardovao palestinski kamp, ubijene dvije osobe

Izraelska vojska (IDF) proteklu noć izvela je niz napada na Liban prilikom čega je pogođen i palestinski kamp Beddawi.

Vojska je izvela napad bez ikakvog upozorenja, a poginule su dvije osobe.

Libansko Ministarstvo zdravstva saopćilo je da je u izraelskom napadu na palestinski kamp Beddawi ranjena još jedna osoba, uz prethodno ubijene dvije osobe.

Napad izveden bez upozorenja

Beddawi se nalazi oko 85 kilometara sjeverno od Bejruta i više od 180 kilometara od libanonsko-izraelske granice, a bio je meta napada tokom rata između Izraela i Hezbolaha (Hezbollah) 2024. godine.

Libanska državna novinska agencija izvještava da je izraelski dron tokom noći pogodio vozilo na obalnom autoputu u južnom Libanu, pri čemu su poginule tri osobe.



