Španija negirala dogovor sa SAD o pristanku na rat protiv Irana

Bijela kuća je objavila da je Španija pristala sarađivati ​​s američkom vojskom protiv Irana nakon što je predsjednik Donald Tramp (Trump) zaprijetio prekidom trgovine, ali je Španija negirala takav dogovor.

Tramp je u utorak obećao prekinuti trgovinu s Madridom zbog stava protiv američko-izraelskih napada na Iran. Upitana o tom pitanju u srijedu, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je kako joj je rečeno da je Španija popustila.

- Mislim da su jučer glasno i jasno čuli predsjednikovu poruku. Koliko ja razumijem, u proteklih nekoliko sati pristali su surađivati ​​s američkom vojskom - izjavila je Leavitt na brifingu za novinare.

Nije pružila detalje.

Španski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares negirao je da je Španja postigla takav dogovor.

- Kategorički to negiram. Čuo sam za te izjave na putu ovamo i imao sam vremena da ih proučim i malo poslušam - rekao je Albares za špansku radio stanicu Cadena Ser.

- Stav španske vlade o ratu na Bliskom istoku i bombardiranju Irana u vezi s korištenjem naših baza uopće se nije promijenio. Stoga to kategorički i iskreno negiram. Nemam pojma na što bi se to moglo odnositi ili odakle bi to moglo doći – kazao je.

Tramp je pokrenuo trgovinski embargo Madridu zbog njegovog odbijanja da američkim avionima dopusti korištenje zajednički upravljanih pomorskih i zračnih baza na jugu Španije za ofanzivu na Teheran. Španija je osudila američko i izraelsko bombardiranje Irana kao nepromišljeno i nezakonito.

Španija neće biti vazal drugoj zemlji, rekla je u srijedu zamjenica premijera Maria Jesus Montero. U televizijskom obraćanju ranije, premijer Pedro Sanchez ponovio je španski antiratni stav, upozoravajući da sukob riskira izazvati veliku globalnu katastrofu, prenosi Reuters.