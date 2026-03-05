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INTERNI DOKUMENTI

Rat na Bliskom istoku će trajati barem 100 dana: Američka vojska tražila specijalno pojačanje od Pentagona

Zahtjev za dodatnim osobljem sugeriše da se već planira dugotrajna kampanja koja bi mogla da se protegne do septembra

Centralna komanda SAD tražila pojačanje. X / Centcom

M. P.

5.3.2026

Američka vojska tražila je dodatno obavještajno osoblje od Pentagona da podrži operacije protiv Irana najmanje 100 dana, što ukazuje da sukob može trajati mnogo duže nego što je prvobitno predviđeno.

Zahtjev je stigao od Centralne komande SAD (CENTCOM), koja je tražila od Ministarstva odbrane SAD da pošalje više osoblja za vojnu obavještajnu službu u njeno sedište na Floridi kako bi se održale operacije protiv Irana u narednim mjesecima, pokazuju interni dokumenti koje je citirao Politico.

Zahtjev za dodatnim osobljem sugeriše da se već planira dugotrajna kampanja koja bi mogla da se protegne do septembra.

Ovaj razvoj situacije je u kontrastu s ranijim izjavama predsednika Donalda Trampa, koji je ubrzo nakon početka sukoba rekao da bi operacija mogla trajati oko četiri nedjelje "ili čak i manje".

- Zvaničnici američke odbrane takođe rade na raspoređivanju dodatnih sistema protivvazdušne odbrane u region Bliskog istoka, posebno manjih i jeftinijih tehnologija protiv dronova koje je Pentagon razvijao posljednjih godina - rekao je američki zvaničnik za Politico.

# PENTAGON
# IRAN
# CENTCOM
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