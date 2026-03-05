IRCG: Hormuški moreuz zatvoren za Izrael, SAD i zemlje Evrope

Iranska revolucionarna garda zatvorit će Hormuški moreuz isključivo za brodove koji plove pod zastavama Izraela, SAD i zemalja Evrope, piše iranska agencija Tasnim.

Ova grupa je ranije saopštila da ima "potpunu kontrolu" nad ovim moreuzom, ključnim za svjetsku trgovinu.

Dok su Izrael i SAD jedine direktno uključene zemlje u rat s Iranom, evropske države su pružile podršku na različite načine, uključujući ustupljivanje svojih baza u regiji na korištenje američkim snagama.

Zbog toga su iz Teherana označili i evropske zemlje u zabrani plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Samo zatvaranje moreuza, čak i u ograničenom obimu, osjetilo bi se u svakom dijelu svijeta, prvenstveno u oblasti energetike.

Nakon napada koji su izveli Izrael i SAD na Iran, promet kroz Hormuški moreuz je pao za čak 90 posto u odnosu na sedmicu prije početka ovog rata.

Odmah nakon početka rata, cijene nafte i prirodnog gasa su značajno porasle, a tome su doprinijeli i sukobi između Irana i drugih zemalja u Zaljevu, prvenstveno Katara, koji je čak obustavio proizvodnju tečnog prirodnog gasa (LNG).