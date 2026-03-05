Trampova administracija objavljuje 50.000 "nestalih" Epstinovih dokumenata: Šta se krije u dosijeima?

Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) planira objaviti 50.000 "nestalih" dokumenata iz dosijea Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein).

Dokumenti, od kojih neki sadrže optužbe protiv američkog predsjednika, navodno su prošli "dodatnu provjeru" i očekuje se da budu objavljeni do kraja sedmice.

Među njima se nalaze i bilješke iz intervjua koji je jedna žena dala Federalnom istražnom birou (FBI) 2019. godine. Ona je tada optužila Trampa da je početkom 1980-ih pokušao da je natjera na oralni seks, kada je imala oko 13 godina, nakon što ju je s Trampom upoznao Epstin.

Ove tvrdnje nikada nisu potvrđene, a nema ni dokaza da je Tramp u to vrijeme poznavao Epstina.

Američki predsjednik već dugo negira da je znao za Epstinove zločine.

Nezakoniti intervjui

Nakon što su prošle sedmice objavljeni izvještaji o nestalim dokumentima, demokrate u Kongresu tvrdile su da je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država možda "nezakonito zadržalo intervjue FBI-ja sa jednom žrtvom".

Ministarstvo pravde je prošlog mjeseca upozorilo da neki od dokumenata sadrže "neistinite i senzacionalističke tvrdnje" o Trampu i da su bili poslani FBI-ju prije izbora 2020. godine.

U saopćenju je navedeno: "Da budemo jasni, ove tvrdnje su neutemeljene i lažne, i da imaju i najmanju vjerodostojnost, sigurno bi već bile iskorištene protiv predsjednika Trampa."

Portparolka ministarstva rekla je za Wall Street Journal: "47.635 fajlova je bilo povučeno radi dodatne provjere i trebalo bi da budu spremni za ponovno objavljivanje do kraja sedmice."

Ministarstvo pravde je zakonski obavezno da objavi svih šest miliona dokumenata koje posjeduje o Epstinu, uz izuzetke radi zaštite identiteta žrtava i tekućih istraga. Do sada su, međutim, objavljena samo tri miliona.

Svjedočenje pred Kongresom

Pam Bondi (Pam Bondi), američka državna tužiteljka, pozvana je sudskim pozivom da svjedoči pred Kongresom nakon prijedloga koji je podnijela republikanska kongresmenka Nensi Mejs (Nancy Mace).

Prijedlog je prošao u Odboru za nadzor Predstavničkog doma sa 24 glasa za i 19 protiv, uz podršku obje stranke.

Uoči glasanja, Mejs je optužila tužiteljku i Ministarstvo pravde da su "više fokusirani na zaštitu moćnih nego na sprovođenje pravde".

- Još uvijek nemamo cijelu istinu. Nedostaju snimci. Nedostaje audio. Nedostaju evidencije. Postoje milioni dodatnih dokumenata - rekla je kongresmenka na društvenim mrežama. U kasnijoj objavi poručila je da "ima još toga što dolazi".

- Mjesecima je državna tužiteljka Bondi igrala ključnu ulogu u orkestriranju prikrivanja Epstinovih dosijea od strane Bijele kuće i nije ispoštovala naš dvostranački sudski poziv za objavljivanje kompletnih, neuređenih dokumenata - rekao je Robert Garsija (Robert Garcia), vodeći demokrata u odboru.

- Američki narod zaslužuje transparentnost, žrtve zaslužuju pravdu i mi zahtijevamo odgovore.

Očekuje se da će Bondi biti ispitivana o tome zašto Ministarstvo pravde odbija objaviti preostale dokumente i zašto tvrdi da Epstinova navodna "lista klijenata" ne postoji, iako je prošle godine rekla da se nalazi "na njenom stolu".

Pred odborom su posljednjih dana svjedočile i istaknute političke ličnosti, uključujući bivšu državnu sekretarku Hilari Klinton (Hillary Clinton) i bivšeg predsjednika Bila Klintona (Bill Clinton). Oboma je zaprijećena mogućnost zatvorske kazne ukoliko bi odbili da se odazovu sudskom pozivu.

Hauard Latnik (Howard Lutnick), američki ministar trgovine, u utorak je pristao da se pojavi pred odborom nakon otkrića da je planirao posjetiti Epstinovo ostrvo 2012. godine, iako je ranije tvrdio da je prekinuo kontakt s njim sedam godina ranije.

Demokrate su saopćile da žele izdati sudski poziv i Trampu, iako nije jasno da li bi takva inicijativa dobila dvostranačku podršku među republikancima u odboru za nadzor.