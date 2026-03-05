Kako je Tramp govorio o Iranu daleke 1980. godine: To što rade Americi je užasno

Stari snimak iz 1980. godine u kojem govori američki predsjednik Donald Trump ponovo se širi društvenim mrežama usred aktuelnog sukoba s Iranom.

Između 1979. i 1980. godine, tokom Iran hostage crisis, 52 američka diplomata i građanina držana su kao taoci u Iranu više od godinu dana nakon Islamske revolucije.

„Kada zadobijete poštovanje drugih zemalja, onda te zemlje imaju tendenciju da se donekle ponašaju onako kako se i vi ponašate… i tada se stvaraju pravi odnosi“, rekao je Trump u snimku iz 1980. godine.



