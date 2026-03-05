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DANAŠNJI PREDSJEDNIK

Kako je Tramp govorio o Iranu daleke 1980. godine: To što rade Americi je užasno

Da ova zemlja samo sjedi i dozvoljava da jedna država poput Irana drži naše taoce – po mom mišljenju je užasno, govorio je tada Tramp

Donald Tramp 1980. godine. Screenshot

D. H.

5.3.2026

 Stari snimak iz 1980. godine u kojem govori američki predsjednik Donald Trump ponovo se širi društvenim mrežama usred aktuelnog sukoba s Iranom.

Između 1979. i 1980. godine, tokom Iran hostage crisis, 52 američka diplomata i građanina držana su kao taoci u Iranu više od godinu dana nakon Islamske revolucije.

„Kada zadobijete poštovanje drugih zemalja, onda te zemlje imaju tendenciju da se donekle ponašaju onako kako se i vi ponašate… i tada se stvaraju pravi odnosi“, rekao je Trump u snimku iz 1980. godine.


Govoreći o tadašnjoj situaciji s američkim taocima, dodao je:

„Situacija s Iranom je najbolji primjer. To što oni drže naše taoce je apsolutno i potpuno apsurdno. Da ova zemlja samo sjedi i dozvoljava da jedna država poput Irana drži naše taoce – po mom mišljenju je užasno.“

# DONALD TRUMP
# SJEDINJENE DRŽAVE
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