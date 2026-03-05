Teheran tvrdi: Nismo napali Azerbajdžan, mi ne napadamo susjedne zemlje

Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi (Kazem Gharibabadi) demantovao je tvrdnje da je Iran izveo napad na Azerbejdžan, nakon što su vlasti te zemlje saopćile da su dvije iranske bespilotne letjelice pogodile njihovu autonomnu esklavu Nahičevan, uključujući i zgradu aerodroma.

- Iranska Islamska Republika nije napala Republiku Azerbejdžan - rekao je Garibabadi u izjavi koju prenosi iranska novinska agencija Tasnim.

- Mi ne napadamo susjedne zemlje - dodao je.

Iranska politika

Garibabadi je naveo da je iranska politika usmjerena isključivo na napade na vojne baze neprijatelja koje djeluju u regionu i koriste se za napade na Iran, uključujući baze Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Podsjetimo, vlasti Azerbejdžana ranije su saopćile da su dronovi, koji su doletjeli iz pravca Irana, pali na područje aerodroma i njegove okolice u azerbejdžanskoj enklavi Nahičevan.

Dvije osobe povrijeđene

Prema prvim informacijama, u udaru drona na područje aerodroma povrijeđene su dvije osobe. Još jedna bespilotna letjelica pala je nedaleko od jedne škole.

Na društvenim mrežama pojavili su se i snimci koji navodno prikazuju udar drona na područje aerodroma u Nahičevanu.

Aerodrom se nalazi približno deset kilometara od granice s Iranom.

Nahičevan je azerbejdžanska eksklava koja je od ostatka zemlje odvojena teritorijom Armenije, a graniči s Iranom i Turskom.