Iran udara po svima redom: Evo koje je sve zemlje napao od početka sukoba

Od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara 2026., Teheran je odgovorio masovnim lansiranjem balističkih raketa i dronova na više država u regionu, uglavnom na američke baze i saveznike SAD-a. U prvim danima rata pogođeno je ili napadnuto najmanje devet država.
Države koje je Iran napao ili pokušao napasti:
1. Izrael
Iran je lansirao stotine raketa i dronova prema izraelskim gradovima poput Tel Aviva i Haife.
Dio projektila probio je protivraketnu odbranu i pogodio civilne ciljeve.
2. Irak
Dronovi i rakete napali su američke vojne baze u Iraku gdje su stacionirane američke snage.
3. Katar
Iran je lansirao balističke i krstareće rakete te desetine dronova prema ciljevima blizu Dohe i LNG infrastrukture.
4. Saudijska Arabija
Meta su bili naftna infrastruktura i objekti povezani s američkom vojskom.
Saudijska protivraketna odbrana presrela je više projektila.
5. Bahrein
Napadnuto je područje gdje se nalazi sjedište američke Pete flote.
6. Ujedinjeni Arapski Emirati
Eksplozije su zabilježene u Dubaiju i kod aerodroma nakon presretanja projektila.
7. Oman
Iranski dronovi pogodili su luke Duqm i Salalah i napali tankere u blizini omanske obale.
8. Jordan
Jordanska odbrana presretala je projektile i dronove koji su prolazili kroz njihov zračni prostor.
9. Kuvajt
Meta su bili američki vojni objekti i infrastruktura u zemlji.
Dodatni incidenti
Turska – iranski projektil presretnut prije ulaska u zračni prostor NATO-a.
Azerbejdžan (Nahičevan) – dron pogodio pistu aerodroma.
Britanska baza na Kipru također je bila meta drona.
Iran nije napadao samo Izrael i američke baze, nego je konflikt proširio na čitav niz država oko Perzijskog zaljeva i Levanta, uglavnom tamo gdje se nalaze američke vojne instalacije ili saveznici Vašingtona.