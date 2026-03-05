Iran udara po svima redom: Evo koje je sve zemlje napao od početka sukoba

Od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara 2026., Teheran je odgovorio masovnim lansiranjem balističkih raketa i dronova na više država u regionu, uglavnom na američke baze i saveznike SAD-a. U prvim danima rata pogođeno je ili napadnuto najmanje devet država.

Države koje je Iran napao ili pokušao napasti:

1. Izrael

Iran je lansirao stotine raketa i dronova prema izraelskim gradovima poput Tel Aviva i Haife.

Dio projektila probio je protivraketnu odbranu i pogodio civilne ciljeve.

2. Irak

Dronovi i rakete napali su američke vojne baze u Iraku gdje su stacionirane američke snage.

3. Katar

Iran je lansirao balističke i krstareće rakete te desetine dronova prema ciljevima blizu Dohe i LNG infrastrukture.

4. Saudijska Arabija

Meta su bili naftna infrastruktura i objekti povezani s američkom vojskom.

Saudijska protivraketna odbrana presrela je više projektila.

5. Bahrein

Napadnuto je područje gdje se nalazi sjedište američke Pete flote.

6. Ujedinjeni Arapski Emirati

Eksplozije su zabilježene u Dubaiju i kod aerodroma nakon presretanja projektila.

7. Oman

Iranski dronovi pogodili su luke Duqm i Salalah i napali tankere u blizini omanske obale.

8. Jordan

Jordanska odbrana presretala je projektile i dronove koji su prolazili kroz njihov zračni prostor.

9. Kuvajt

Meta su bili američki vojni objekti i infrastruktura u zemlji.

Dodatni incidenti

Turska – iranski projektil presretnut prije ulaska u zračni prostor NATO-a.

Azerbejdžan (Nahičevan) – dron pogodio pistu aerodroma.

Britanska baza na Kipru također je bila meta drona.





Iran nije napadao samo Izrael i američke baze, nego je konflikt proširio na čitav niz država oko Perzijskog zaljeva i Levanta, uglavnom tamo gdje se nalaze američke vojne instalacije ili saveznici Vašingtona.