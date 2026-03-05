Francuska dopustila američkim avionima korištenje njenih baza na Bliskom istoku

Francuska je "privremeno" dopustila da američki avioni i druge vrste letjelica koriste njene baze na Bliskom istoku, koji je poprište rata što su ga protiv Irana pokrenuli SAD i Izrael, rekao je za AFP francuski glavni štab.

- U sklopu naših odnosa sa Sjedinjenim Državama, prisutnost njihovih letjelica privremeno je odobrena u našim bazama u regiji - izjavila je glasnogovornica štaba, potvrđujući vijest koju je objavio informativni kanal LCI.

- Te letjelice pridonose zaštiti naših partnera u Zaljevu.

Termin letjelica uključuje sve vrste aviona, a posebno helikoptere.

"Strogo odbrambeni stav"

Francuska od početka sukoba zauzima "strogo odbrambeni" stav, prema riječima predsjednika Emanuela Makrona, koji je u utorak navečer najavio raspoređivanje značajnih vojnih sredstava, uključujući nosač aviona Charles-de-Gaulle, u istočnom Sredozemlju.

Francuski predsjednik, koji tvrdi da se ofenziva koju su u subotu pokrenuli SAD i Izrael vodi "izvan okvira međunarodnog prava", naglasio je da Pariz mora "poduzeti mjere za svoju sigurnost, sigurnost svojih državljana i svojih baza, kao i sigurnost svojih saveznika u regiji".

Francuska je, između ostalog, vezana odbrambenim sporazumima s Katarom, Kuvajtom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Napad na francuske baze

Iran je napao dvije francuske baze u Emiratima, ali se ne zna je li to bilo namjerno, rekla je u četvrtak na radiju RTL francuska ministrica odbrane Catherine Vautrin.

Ministrica je rekla da je šest aviona Rafale stiglo kao pojačanje u Emirate.

Nasuprot najavama Emanuela Makrona, francuska lijeva opozicija upozorila je na rizik da Francuska bude uvučen u sukob.

Britanski premijer Kir Starmer, kojeg je američki predsjednik Donald Tramp oštro kritizirao zbog navodne nesaradnje, rekao je u srijedu da su "američki avioni djelovali iz britanskih baza".

Španija je, s druge strane, kategorički odbila takvu logističku pomoć američkim avionima.