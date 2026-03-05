Ilham Alijev: Iran treba uputiti izvinjenje nakon napada dronom na Nahčivan

Predsjednik Azerbejdžan Ilham Aliyev izjavio je da se Iran mora izviniti nakon incidenta u kojem je dron pogodio područje Nahčivan, pri čemu su dvije osobe povrijeđene.

U objavi na zvaničnoj web stranici predsjedništva naveo je da je sazvao hitan sastanak povodom događaja, tvrdeći da su međunarodni aerodrom u Nahčivanu, njegova terminalna zgrada, jedna škola i druga područja bili izloženi napadu.

- Teritorija Nahčivanske Autonomne Republike bila je izložena napadu bespilotnim letjelicama iranske države. Mete napada bili su civilni objekti - navodi se u saopćenju predsjednika.

Aliyev je poručio da Azerbejdžan najoštrije osuđuje ovaj čin i istakao da odgovorni za napad moraju snositi posljedice.

Nakon incidenta, vlasti Azerbejdžana pozvale su iranskog ambasadora u Ministarstvo vanjskih poslova u Baku kako bi zatražile objašnjenje.

S druge strane, Iran negira da stoji iza napada.