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GEOPOLITIKA

Ilham Alijev: Iran treba uputiti izvinjenje nakon napada dronom na Nahčivan

Baku tvrdi da su u incidentu pogođeni civilni objekti, dok Teheran negira umiješanost

Ilham Aliyev. APA

A. B.

5.3.2026

Predsjednik Azerbejdžan Ilham Aliyev izjavio je da se Iran mora izviniti nakon incidenta u kojem je dron pogodio područje Nahčivan, pri čemu su dvije osobe povrijeđene.

U objavi na zvaničnoj web stranici predsjedništva naveo je da je sazvao hitan sastanak povodom događaja, tvrdeći da su međunarodni aerodrom u Nahčivanu, njegova terminalna zgrada, jedna škola i druga područja bili izloženi napadu.

- Teritorija Nahčivanske Autonomne Republike bila je izložena napadu bespilotnim letjelicama iranske države. Mete napada bili su civilni objekti - navodi se u saopćenju predsjednika.

Aliyev je poručio da Azerbejdžan najoštrije osuđuje ovaj čin i istakao da odgovorni za napad moraju snositi posljedice.

Nakon incidenta, vlasti Azerbejdžana pozvale su iranskog ambasadora u Ministarstvo vanjskih poslova u Baku kako bi zatražile objašnjenje.

S druge strane, Iran negira da stoji iza napada.

# ILHAM ALIYEV
# IRAN
# NAPAD DRONOM
# GEOPOLITIKA
# BAKU
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