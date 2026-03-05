Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BRITANSKI PREMIJER

Starmer: Britanija će rasporediti još četiri borbena aviona u Kataru

Starmer je na konferenciji za novinare rekao da je ova odluka dio odgovora Londona na zahtjeve saveznika

Kir Starmer. AP

M. Až.

5.3.2026

Britanski premijer Kir Starmer danas je objavio da će Velika Britanija poslati još četiri borbena aviona tipa "Eurofighter Typhoon" u Katar kako bi ojačala odbrambene operacije u toj zemlji i širem regionu.

Starmer je na konferenciji za novinare rekao da je ova odluka dio odgovora Londona na zahtjeve saveznika iz Persijskog zaliva za dodatnu pomoć, prenosi Sky News.

Britanska vlada je još u januaru rasporedila 12. eskadrilu britanskog Kraljevske ratne avijacije (RAF) u Katar, na poziv katarske vlade.

# VELIKA BRITANIJA
# KATAR
# KEIR STARMER
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.