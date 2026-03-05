Starmer: Britanija će rasporediti još četiri borbena aviona u Kataru

Britanski premijer Kir Starmer danas je objavio da će Velika Britanija poslati još četiri borbena aviona tipa "Eurofighter Typhoon" u Katar kako bi ojačala odbrambene operacije u toj zemlji i širem regionu.

Starmer je na konferenciji za novinare rekao da je ova odluka dio odgovora Londona na zahtjeve saveznika iz Persijskog zaliva za dodatnu pomoć, prenosi Sky News.

Britanska vlada je još u januaru rasporedila 12. eskadrilu britanskog Kraljevske ratne avijacije (RAF) u Katar, na poziv katarske vlade.