Francuska negira navode da će primati američke vojne avione u svojim bazama na Bliskom istoku

Francuska neće primati američke vojne avione u svojim bazama na Bliskom istoku, saopćila francuska vojna komanda, demantujući ranije medijske izvještaje.

- Informacije o navodnom raspoređivanju američkih vojnih sredstava u našim bazama na Bliskom istoku nisu tačne - izjavio je portparol načelnika Generalštaba francuske vojske.

- Ipak, američkim vojnim avionima koji će se koristiti za podršku operacijama, ali ne i borbenim avionima, privremeno je dozvoljeno da budu stacionirani u zračnoj bazi Istres na jugoistoku Francuske, saopćila je vojska za “Franceinfo“.

Prema navodima francuskih oružanih snaga, prisustvo tih aviona dio je rutinske procedure u okviru NATO-a, transatlantskog vojnog saveza koji okuplja više evropskih i sjevernoameričkih zemalja.

S obzirom na tenzije povezane s aktuelnim američkim vojnim operacijama protiv Irana, Francuska je zatražila da ti avioni ni na koji način ne učestvuju u operacijama koje Washington provodi protiv Irana.

- Umjesto toga, ta sredstva moraju se koristiti isključivo za podršku odbrani naših partnera u regionu - rekao je portparol, dodajući da je Pariz dobio potpuna uvjeravanja da će se taj uslov poštovati.