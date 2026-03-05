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Francuska negira navode da će primati američke vojne avione u svojim bazama na Bliskom istoku

Pojašnjenje uslijedilo nakon ranijih medijskih izvještaja da bi američki avioni mogli biti smješteni u francuskim bazama u regionu

Ratni avion. Anadolija

Anadolija

5.3.2026

Francuska neće primati američke vojne avione u svojim bazama na Bliskom istoku, saopćila francuska vojna komanda, demantujući ranije medijske izvještaje.

- Informacije o navodnom raspoređivanju američkih vojnih sredstava u našim bazama na Bliskom istoku nisu tačne - izjavio je portparol načelnika Generalštaba francuske vojske.

- Ipak, američkim vojnim avionima koji će se koristiti za podršku operacijama, ali ne i borbenim avionima, privremeno je dozvoljeno da budu stacionirani u zračnoj bazi Istres na jugoistoku Francuske, saopćila je vojska za “Franceinfo“.

Prema navodima francuskih oružanih snaga, prisustvo tih aviona dio je rutinske procedure u okviru NATO-a, transatlantskog vojnog saveza koji okuplja više evropskih i sjevernoameričkih zemalja.

S obzirom na tenzije povezane s aktuelnim američkim vojnim operacijama protiv Irana, Francuska je zatražila da ti avioni ni na koji način ne učestvuju u operacijama koje Washington provodi protiv Irana.

- Umjesto toga, ta sredstva moraju se koristiti isključivo za podršku odbrani naših partnera u regionu - rekao je portparol, dodajući da je Pariz dobio potpuna uvjeravanja da će se taj uslov poštovati.

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