Video / Senator pomogao policiji da nasilno izbaci bivšeg marinca sa saslušanja

Dramatične scene zabilježene su u srijedu tokom saslušanja američkog senatskog Odbora za oružane snage, kada je republikanski senator iz Montane, Tim Šihi, lično pomogao policiji Kapitola da fizički ukloni demonstranta koji je protestovao protiv aktuelnog američkog rata u Iranu.

Incident je eskalirao kada je demonstrant, identifikovan kao 44-godišnji Brajan Mekginis, bivši američki marinac i kandidat Zelene stranke za Senat iz Sjeverne Karoline, iznenada prekinuo sjednicu. Mekginis je ustao u uniformi Marinskog korpusa i počeo glasno negodovati protiv američke vojne kampanje, uzvikujući kako "Amerika ne želi slati svoje sinove i kćeri u rat za Izrael".

Fizički sukob i slomljena ruka

Policajci su odmah reagovali pokušavajući ga izvesti iz prostorije, no bivši marinac je pružio snažan otpor, grčevito se držeći za okvir vrata. U tom trenutku, senator Šihi, koji je i sam bivši pripadnik elitnih mornaričkih Foka (Navy SEAL), napustio je svoje mjesto i pritekao u pomoć snagama bezbjednosti, povlačeći ruku demonstranta sa štoka.

Na videozapisima koji su brzo postali viralni na društvenim mrežama jasno se čuje glasan zvuk pucanja u trenutku dok su ga nasilno izvlačili u hodnik. Mekginis je kasnije izjavio da mu je tokom obračuna slomljena ruka, dok je policija Kapitola saopštila da su demonstrant, ali i tri policajca, zatražili medicinsku pomoć nakon ovog ozbiljnog fizičkog sukoba.

Optužbe za napad i opravdanje senatora

Senator Šihi je ubrzo nakon incidenta stao u odbranu svojih postupaka, objavivši da je samo želio pomoći u "deeskalaciji situacije". Prema njegovim riječima, policija se pokušavala izboriti s "neuravnoteženim demonstrantom" koji je nasilno pružao otpor.

- Ovaj gospodin je došao u Kapitol tražeći sukob, i dobio ga je. Nadam se da će dobiti pomoć koja mu je potrebna bez izazivanja daljeg nasilja - poručio je Šihi.

S druge strane, policija je potvrdila zvanično hapšenje bivšeg marinca. Protiv Mekginisa su podignute višestruke optužnice, uključujući tri tačke za napad na policajce, opiranje hapšenju, te optužbu za nezakonito demonstriranje unutar zgrada američkog Kongresa, gdje su takva okupljanja strogo zabranjena.