Zelenski zaprijetio Orbanu: "Oružanim snagama ćemo dati adresu osobe koja blokira pomoć EU za Ukrajinu"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi ukrajinskim oružanim snagama mogao proslijediti adresu osobe koja blokira evropsku finansijsku pomoć njegovoj zemlji.

Tom izjavom Zelenski je indirektno uputio do sada najoštriju prijetnju mađarskom premijeru Viktoru Orbanu (Viktor Orbán).

"Jedna osoba blokira 90 milijardi"

Ukrajinski predsjednik poručio je da se Kijev nada da jedna osoba u Evropskoj uniji neće blokirati odobravanje 90 milijardi eura kredita EU za reparacije. U suprotnom, kako je naveo, broj te osobe mogao bi biti proslijeđen ukrajinskim oružanim snagama.

- Nadamo se da jedna osoba u Evropskoj uniji neće blokirati 90 milijardi, ili prvu tranšu od 90 milijardi i da će ukrajinski vojnici imati oružje. U suprotnom, dajemo adresu te osobe našim Oružanim snagama, našim momcima neka je zovu i komuniciraju sa njom na svom jeziku - rekao je Zelenski tokom brifinga nakon sastanka održanog u četvrtak.

Predsjednik Ukrajine dodao je i da je njegovoj zemlji potrebno oko mjesec i po da tehnički bude spremna za početak popravki naftovoda Družba, ali da nije siguran da li je "to dovoljno za ovu osobu".

Prema riječima Zelenskog, Ukrajina očekuje sastanak Evropskog vijeća 19. marta te računa na pozitivnu odluku u vezi s kreditom od 90 milijardi eura.

Blokiranje sankcija

Mađarski premijer Viktor Orban ranije je poručio da će Budimpešta blokirati usvajanje novog paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije, kao i odobravanje kredita od 90 milijardi eura za reparacije, sve dok se ne zatvori naftovod Družba, koji je oštećen tokom ruskog granatiranja 27. januara.

Zbog stava Mađarske, Evropska unija nije uspjela usvojiti ni 20. paket sankcija protiv Rusije, koji se pripremao povodom četvrte godišnjice rata. Protivljenje Budimpešte pomoći Ukrajini pojavilo se uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj, zakazanih za 12. april.