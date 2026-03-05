Tramp: "Kuba će također pasti, ljudima se sviđa ono što se događa u Iranu, Zelenski se mora pokrenuti, Putin je spreman za dogovor"

Američki predsjednik Donald Tramp u intervjuu za Politico iznio je niz tvrdnji o ratu s Iranom, situaciji na Kubi, sukobu u Ukrajini i odnosu sa tehnološkim kompanijama. U razgovoru je odbacio zabrinutost zbog posljedica sukoba s Iranom, najavio da će SAD pomoći u odabiru novog iranskog vođe te kritikovao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i kompaniju za umjetnu inteligenciju Anthropic.

Tramp se posljednjih dana suočava s političkim kritikama unutar SAD-a, uključujući nezadovoljstvo dijela pokreta MAGA zbog rata s Iranom, ali i kritike demokrata zbog rasta troškova života.

U telefonskom razgovoru Tramp je djelovao vrlo samouvjereno. Odbacio je zabrinutost zbog utjecaja rata na cijene goriva i američke zalihe streljiva, tvrdeći da birači podržavaju vojnu operaciju protiv Irana. Brojne ankete pokazuju podijeljena mišljenja, iako je istraživanje Fox Newsa pokazalo da su birači podijeljeni po pitanju Irana.

- Ljudima se sviđa ono što se događa - rekao je Tramp.

Intervencija na Kubi

Tramp je dodao da bi se nakon Irana mogao urušiti i kubanski režim.

- Kuba će također pasti. Prekinuli smo sav dotok nafte, sav novac, zapravo sve što je dolazilo iz Venecuele, koja je bio njihov jedini izvor. I sada žele sklopiti dogovor - naveo je.

Na pitanje da li SAD ima ulogu u mogućem padu kubanske vlade, odgovorio je: "Pa što vi mislite? Već 50 godina slušate o Kubi. To je za mene samo šlag na torti."

Tramp je pohvalio odnose s Venecuelom.

- Venecueli ide fantastično. Delsi radi fantastičan posao. Odnosi s njima su odlični - rekao je.

Potvrdio je da Vašington razgovara s kubanskim komunističkim vodstvom dok se situacija na otoku pogoršava nakon zarobljavanja venecuelanskog lidera Nikolasa Madura.

- Trebaju pomoć. Razgovaramo s Kubom - izjavio je.

Dodao je da je pogoršanje situacije na Kubi djelomično posljedica američkog pritiska, uključujući prekid opskrbe venecuelanskom naftom koja je godinama održavala kubansku privredu.

- To je zbog moje intervencije, intervencije koja se sada događa. Inače ne bi imali ovaj problem. Prekinuli smo svu naftu, sav novac… sve što je dolazilo iz Venecuele, koja je bio njihov jedini izvor - ponovio je.

Samouvjerenost oko Irana

Dok američke vojne operacije protiv Irana dominiraju vanjskom politikom njegove administracije, Tramp je nagovijestio da SAD želi imati značajnu ulogu u oblikovanju političke budućnosti Irana nakon rata.

Na pitanje koliki utjecaj očekuje na izbor budućeg iranskog vodstva, odgovorio je: "Imat ću velik utjecaj, ili neće biti nikakvog dogovora, jer se mi nećemo vraćati i ovo raditi ponovno."

- Radit ćemo s narodom i režimom kako bismo osigurali da na vlast dođe netko ko može izgraditi Iran na dobar način, ali bez nuklearnog oružja - dodao je.

Tramp se osvrnuo i na sina pokojnog ajatolaha Alija Hamneija, koji se spominje kao mogući novi vrhovni vođa Irana.

- Sada gledaju sina. Razlog zašto mu otac nije htio predati vlast je taj što kažu da je nesposoban - ustvrdio je.

Naglasio je da će SAD "raditi s Irancima kako bi pomogao donijeti pravi izbor", želeći izbjeći situaciju u kojoj bi Iran ponovno vodio politiku koja bi za desetak godina mogla dovesti do novog sukoba.

"Imamo neograničene zalihe oružja"

Tramp je odbacio zabrinutost da bi rast cijena goriva zbog sukoba mogao politički naštetiti republikancima pred izbore u studenom.

- Ljudima se sviđa ono što se događa. Uklanjamo veliku prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama i radimo to na način kakav nitko dosad nije vidio - napomenuo je.

Istaknuo je da se američka vojna operacija protiv Irana provodi precizno, uz tvrdnju da SAD raspolaže ogromnim vojnim kapacitetima, iako neki dužnosnici Pentagona i zastupnici u Kongresu upozoravaju na smanjenje zaliha oružja.

- Djelujemo hirurški. Imamo neograničene zalihe oružja, neograničene… Imamo hiljade i hiljade komada - poručio je.

Dodao je da je iranska vojna moć praktično uništena.

- Nemaju mornaricu. Nemaju zračne snage. Nemaju sisteme za otkrivanje aviona. Sve je uništeno. Njihov radar je uništen. Njihova vojska je desetkovana. Sve što im je ostalo je hrabrost - naveo je.

Nezadovoljstvo Zelenskim

Tramp je rekao da se paralelno nastavljaju pregovori o ratu u Ukrajini te je ponovno izrazio frustraciju ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

- Zelenski se mora pokrenuti i mora postići dogovor - ustvrdio je.

S druge strane, smatra da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman pregovarati o završetku rata.

- Mislim da je Putin spreman na dogovor - ponovio je.

Na pitanje što je prepreka za mirovni sporazum, Tramp nije iznio detalje, ali je sugerirao da ukrajinski predsjednik ne pokazuje dovoljno spremnosti na pregovore.

Spor oko umjetne inteligencije

Tramp se osvrnuo i na spor između Pentagona i tehnološke kompanije Anthropic, koja je odbila američkoj vojsci dati neograničen pristup svojoj tehnologiji umjetne inteligencije.

- Otpustio sam Anthropic. Anthropic je u problemima jer sam ih otpustio kao pse, jer to nisu smjeli napraviti - rekao je Tramp.

Pritom je istaknuo podršku ministru obrane Pitu Hegsetu.

- Vidite koliko Pit dobro radi i koliko je vojska dobra. Imamo nevjerovatnu vojsku. Cijeli svijet to sada vidi. Ja sam izgradio vojsku u svom prvom mandatu, a sada je koristim u drugom - zaključio je Tramp.