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NEMA STRAHA

Iranski ministar šokirao izjavom: Jedva čekamo američku okupaciju

Mi smo zemlja koja je sprema da se suoči s ti trupama i to će za njih biti katastrofa, rekao je iranski ministar

TV voditelj i ministar vodili razgovor. Screenshot

A. O.

5.3.2026

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) u intervjuu za NBC News izjavio je da se ne boje američke okupacije i da (jedva) čekaju da se pokrene.

Naime, voditelj NBC Newsa upitao je ministra da li je iranska vlast u strahu od moguće okupacije njegove zemlje. Aragči je sa smiješkom na licu kazao da jedva čekaju američke trupe na terenu.

Voditelj: "Bojite li se američke okupacije vaše zemlje?"

Aragči: "Ne, čekamo ih".

Voditelj: "Čekate okupaciju kopnenih snaga američke vojske?!"

Aragči: "Da!"

Aragči je objasnio šta je mislio pomalo zaprepaštenom američkom novinaru.

- Mi smo zemlja koja je sprema da se suoči s ti trupama i to će za njih biti katastrofa - rekao je iranski ministar dodavši da su naučili lekcije iz prošlosti.

Poručio je da su smo spremni da se suoče sa svim scenarijima.

- I znamo da ih možemo kontrolisati - kazao je iranski ministar.

Na pitanje voditelja NBC Newsa da li Rusija i Kina aktivno pomažu Iranu, on je odgovorio potvrdno kazavši da to rade tako što podržavaju Teheran "politički i na drugi način". Aragči je odbio precizno odgovoriti na pitanje da li ove dvije zemlje vojno pomažu Iran kazavši da "neću davati detalje usred rata".

# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
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