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MINISTAR VANJSKIH POSLOVA

Aragči zaprijetio Vašingtonu: Slušajte me pažljivo, Amerika će duboko žaliti zbog ovoga

Sjedinjene Države su izvršile masovno ubistvo na otvorenom moru, izjavio je Aragči

Abas Aragči. AP Photo / Khalil Hamra,File

A. O.

5.3.2026

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi), uputio je oštre optužbe na račun Sjedinjene Američke Države povodom napada na iranski ratni brod Dena, nazvavši taj čin „masovnim ubistvom na otvorenom moru“.

U dramatičnom obraćanju Aragči je naglasio da se incident dogodio u međunarodnim vodama, oko 2.000 milja od iranske obale, dok je brod bio u službenoj posjeti kao gost indijske mornarice.

Napad bez upozorenja

Prema riječima šefa iranske diplomatije, u trenutku napada na brodu se nalazilo oko 130 mornara. On tvrdi da je napad izveden iznenada i bez ikakvog prethodnog upozorenja, što, kako je naveo, predstavlja direktno kršenje međunarodnog prava i pravila pomorske sigurnosti.

- Sjedinjene Države su izvršile masovno ubistvo na otvorenom moru. Brod Dena je bio gost indijske mornarice, a napadnut je u međunarodnim vodama - izjavio je Aragči.

Prijetnja Vašingtonu

Ministar je svoje obraćanje završio upozorenjem upućenim Bijela kuća, poručivši da će ovaj potez imati ozbiljne posljedice.

- Slušajte me pažljivo: Sjedinjene Države će duboko žaliti zbog presedana koji su upravo stvorile - poručio je iranski zvaničnik.

Rastuće tenzije

Ovaj incident dolazi u trenutku već izuzetno napetih odnosa između Teheran i Vašington. 

Analitičari upozoravaju da bi napad na brod koji je bio u koordinaciji s indijskom mornaricom mogao dodatno zakomplikovati geopolitičku situaciju, ne samo u Perzijski zaljev, već i u širem području Indijski okean.

Zvanični Vašington još se nije oglasio povodom ovih optužbi, dok Teheran najavljuje „adekvatan odgovor“ na ovaj čin.

# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
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