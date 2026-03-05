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GOVORIO ZA REUTERS

Tramp podržava kurdsku ofanzivu na Iran: "To bi bilo sjajno"

To bi značilo prvi ulazak kopnenih snaga u sukob

Donald Tramp. AP

S. S.

5.3.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp u telefonskoj izjavi za Reuters je kazao da podržava ofanzivu kurdskih snaga na Iran.

- Mislim da je to sjajno ako to žele učiniti - rekao je Tramp komentirajući mogući kurdski napad.

To bi značilo prvi ulazak kopnenih snaga u sukob. Inače, Kurdi su manjina u Iranu, dok u nekim zapadnim pokrajinama čine većinu stanovništva.

Ranije su se pojavljivale informacije da su Kurdi iz Iraka spremni za kopnenu invaziju, no oni su danas to negirali, govoreći da to ne mogu raditi bez prethodne pripreme.

# SAD
# DONALD TRUMP
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