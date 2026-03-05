Influenserima u Dubaiju prijeti zatvor zbog objava o ratu: Situacija je ozbiljna

Influenseri koji trenutno borave u Dubai upozoreni su da bi mogli završiti u zatvoru ukoliko na društvenim mrežama objavljuju sadržaje povezane sa sukobom s Iran. Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) poručili su zajednici kreatora sadržaja u Dubaiju da bi svaki materijal koji se procijeni kao štetan za „javni red, nacionalno jedinstvo i ugled države“ mogao rezultirati novčanom kaznom do 77.000 dolara ili čak zatvorskom kaznom. Jedna influenserka kazala je da je obrisala video na kojem se vide zapaljeni ostaci rakete ispred njene zgrade jer korisnici društvenih mreža „moraju biti veoma oprezni u vezi sa onim što govore“, prenosi britanski list The Telegraph. Kampanjska organizacija Detained in Dubai (Detained in Dubai) navodi da je ranije zastupala više stranih državljana u ovoj državi Perzijski zaljev koji su bili privedeni ili kažnjeni zbog objava na platformama poput X-a, Facebooka, Instagram storija i WhatsApp poruka.

Aktivisti te organizacije upozoravaju da mnogi korisnici nisu sigurni da li su prešli zakonsku granicu objavljivanjem informacija o tome kako su odbrambeni sistemi UAE presretali raketne napade iz Irana. Dubai i šire područje Ujedinjenih Arapskih Emirata direktno su pogođeni ratnim dešavanjima u Iranu, jer su dijelovi oborenih raketa tokom vikenda padali širom ove popularne turističke destinacije. Pogođen hotel U subotu navečer ostaci presretnute iranske rakete pogodili su hotel Fairmont The Palm na ostrvu Palm Džumejra, poznatom turističkom području. Snimci koji su se pojavili prikazuju plamen koji se uzdiže iz atrijuma hotela. U nedjelju ujutro pogođen je i Međunarodni aerodrom Dubai. Također su zabilježeni izvještaji o oštećenjima od gelera na hotelu Burj Al Arab i u luci Port of Jebel Ali, kao i na drugim civilnim lokacijama u gradu.

Zakoni o sajber kriminalu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ubrajaju se među najstrože na svijetu, a svaki komentar o regionalnom sukobu, vladinoj politici ili sigurnosnim pitanjima može biti protumačen kao krivično djelo. - Vlasti Dubaija žele da kontrolišu narativ, to je sigurno. Postoje stroga pravila o tome šta možete ovdje reći. Vlasti u Dubaiju ne žele da se panika širi od ljudi koji objavljuju dezinformacije. U njihovom je interesu da ljudi budu mirni i ja to mogu da razumijem - rekla je influenserka koja je željela ostati anonimna. Influenserka, koja ima milione pratilaca na svom Instagram nalogu, kazala je da je snimila video ispred svog stana nakon što je iranska raketa u subotu presretnuta na nebu. Ipak, odlučila je ukloniti snimak sa društvenih mreža i više ga ne objavljivati „iz poštovanja prema pravilima UAE“. - Bila sam utrnula kada sam vidjela plamen. Nisam znala kako da se osjećam jer u početku nisam znala šta gledam. Ali stvari su se sada smirile, poslije nekoliko dana. Ljudi su se čak vratili na plažu. Osjećam se prilično sigurno". Influenserka, koja je trebala letjeti za London kada joj je let otkazan zbog sukoba, dodala je da su vlasti, uprkos strogoj kontroli društvenih mreža, pružile brze i jasne informacije o tome kako reagovati na napade. - Ako postoji razlog za brigu, reći će vam da odete u sklonište ili šta god. Znaju da panika ne pomaže - rekla je. Putnici na kruzeru Putnicima koji su ostali na kruzerima kod obale Dubaija također je rečeno da ne razgovaraju o trenutnom sukobu. Jan Arnot (Jan Arnott), 71-godišnji putnik kompanije Celestyal Cruises, opisao je situaciju: - Rečeno nam je da ne razgovaramo o situaciji na brodu. Videli smo odbrambene avione i dim od napada na aerodrom, ali smo se osjećali sigurno sve vrijeme. Niko kod kuće ne može da vjeruje šta govorimo".

Organizacija Detained in Dubai navodi da su pojedine osobe ranije optužene čak i zbog poziranja ispred zabranjenih lokacija. Poznato je da su vlasti posebno osjetljive na sadržaj za koji smatraju da širi „lažne informacije“, narušava diplomatske odnose ili ugrožava nacionalnu sigurnost. Objave državljana koji su ostali zarobljeni u zemlji, a u kojima izražavaju strah ili frustraciju zbog kašnjenja evakuacije, također mogu biti u suprotnosti s pravilima, upozorava ova grupa. U saopćenju objavljenom u subotu, nekoliko sati nakon početka američkih i izraelskih napada na Iran, kancelarija javnog tužioca UAE upozorila je „protiv objavljivanja ili širenja glasina i informacija iz nepoznatih izvora putem platformi društvenih medija ili bilo kojih drugih tehnoloških sredstava“. Dodaje se da je upozorenje protiv objavljivanja dezinformacija upućeno „zbog posljedica toga, uključujući širenje zabune i štetu po sigurnost i stabilnost društva“. - Svaka osoba koja deli ili ponovo objavljuje sadržaj iz nepoznatih izvora podleže zakonskoj odgovornosti u skladu sa važećim zakonodavstvom, čak i ako nije originalni kreator takvog sadržaja. Budite svjesni i informisani. Informacija je odgovornost, a širenje glasina je zločin". Smatra se da su stroga pravila dovela do samocenzure kod nekih influensera koji su koristili vizni program Creators HQ, koji omogućava besplatne dozvole za boravak onima koji rade u oblasti kreiranja sadržaja bez potrebe za sponzorom. - Ako živite ovdje, a ne kao turista, potrebna vam je dozvola za objavljivanje sadržaja. Vlasti su ovdje tolerantne u mnogim pogledima, ali stroge u drugima - rekao je jedan influenser. Oglasila se i izvršna direktorica organizacije Detained in Dubai, Rada Stirling: - Zakoni UAE o sajber kriminalu su među najstrožim na svetu kada je riječ o društvenim mrežama. Formulacija zakona je namjerno široka, što znači da se skoro sve što kritikuje vladinu politiku ili regionalni sukob može tumačiti kao zločin".