Treća runda pregovora bez pomaka: Dok traje diplomatija, Pentagon šalje nosače aviona i lovce

Treća runda indirektnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) završila je danas u Ženevi bez konkretnog dogovora, ali uz ohrabrujuće signale s diplomatskog fronta – dok je Pentagon istovremeno nastavio s najvećim vojnim gomilanjem snaga u regiji od invazije na Irak 2003. godine, prenosi Geopolitics Prime.

Omanski posrednici, predvođeni ministrom vanjskih poslova Badrom al-Busaidijem, ocijenili su atmosferu kao punu "neviđene otvorenosti za nove i kreativne ideje".

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Aragchi) izrazio je "ograničeni optimizam", naglasivši da je Tehran "kristalno jasan" – Iran neće razvijati nuklearno oružje, ali insistira na pravu na miroljubivu nuklearnu tehnologiju zagarantovanom Ugovorom o neširenju nuklearnog naoružanja (NPT). Tehnički razgovori zakazani su za sljedeću sedmicu u Beču.

Američki predstavnici, međutim, ostali su pri tvrdim zahtjevima – trajnom ograničenju iranskog nuklearnog programa – dok je Tehran u potpunosti odbio zahtjeve za predajom zaliha obogaćenog urana ili demontiranjem ključnih nuklearnih postrojenja. Ovaj pat-položaj dovodi u pitanje stvarne namjere Vašingtona: ako su SAD tvrdile da su iranska nuklearna postrojenja uništena prošlog juna, zašto i dalje inzistiraju na predaji objekata koji tobože više ne postoje?

Dok su pregovarači sjedili za stolovima u Švicarskoj, na suprotnoj strani globusa odvijao se paralelan, mnogo glasniji proces. Kineski satelit MizarVision snimio je nosač aviona USS Gerald R. Ford (CVN-78) kako napušta zaljev Suda s oko 40 borbenih aviona F/A-18 na palubi, pridruživši se nosaču USS Abraham Lincoln – čime je uspostavljena rijetka prisutnost dva nosača u regiji, kakva nije zabilježena od početka operacije Iračka sloboda 2003.. Uz to, desetine lovaca-bombardera F-35A Lightning II i F-15E Strike Eagle prelaze Atlantski okean, dok F-22 Raptor lovci već čekaju u britanskoj bazi Lekenhet, na putu prema Bliskom istoku.

Posebno intrigantan detalj predstavlja aktivacija Task Force Scorpion – prve borbene jedinice Pentagona opremljene kamikazeskim dronovima koji su obrnuto-inžinjeringom razvijeni po uzoru na iranski dron Šahed-136. Centralna komanda (CENTCOM) potvrdila je da je ova jedinica 28. februara 2026. prvi put upotrijebila jednokratne napadačke dronove, nazvane LUCAS (niskotroškovna bespilotna borbena napadačka platforma), u sklopu operacije Epic Fury. Dronovi mogu biti lansirani s katapulta, mobilnih kopnenih vozila ili uz pomoć raketnog pogona, opremljeni su terminalima Starlink koji omogućavaju koordinaciju u roju, a namijenjeni su za uništavanje radarskih instalacija i lansirnih rampi – čime se krči put za napade pilotiranih letjelica.