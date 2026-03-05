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OGLASIO SE NA X-U

Ukrajina izlazi u pomoć SAD-u: Zelenski šalje stručnjake protiv iranskih dronova Shahed

Dao sam upute da se obezbijede potrebna sredstva i osigura prisustvo ukrajinskih stručnjaka koji mogu garantovati potrebnu sigurnost, naveo je

Volodimir Zelenski. Anadolija

A. O.

5.3.2026

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) naredio je ukrajinskim stručnjacima da pruže pomoć Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u odbrani od iranskih dronova.

Na svom X profilu, Zelenski je napisao da su od SAD dobili zahtjev za konkretnu podršku u zaštiti od iranskih dronova Shahed, koje Rusi koriste u Ukrajini i s kojima Kijev već ima iskustva u njihovom obaranju.

U početku je Zelenski nudio pomoć u obaranju Shaheda u zamjenu za jednomjesečno primirje u Ukrajini. Kasnije je ublažio svoj zahtjev i pitao da mu pošalju bar rakete za protivvazdušnu odbranu.

Zvanično još nije potvrđeno da li će ovo dobiti, ali Zelenski je svakako pristao pomoći SAD-u.

- Dao sam upute da se obezbijede potrebna sredstva i osigura prisustvo ukrajinskih stručnjaka koji mogu garantovati potrebnu sigurnost. Ukrajina pomaže partnerima koji pomažu u osiguravanju naše sigurnosti i zaštiti života naših ljudi. Slava Ukrajini - poručio je Zelenski na X-u.

# SAD
# VOLODYMYR ZELENSKY
# UKRAJINA
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