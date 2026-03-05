Ukrajina izlazi u pomoć SAD-u: Zelenski šalje stručnjake protiv iranskih dronova Shahed

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) naredio je ukrajinskim stručnjacima da pruže pomoć Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u odbrani od iranskih dronova.

Na svom X profilu, Zelenski je napisao da su od SAD dobili zahtjev za konkretnu podršku u zaštiti od iranskih dronova Shahed, koje Rusi koriste u Ukrajini i s kojima Kijev već ima iskustva u njihovom obaranju.

U početku je Zelenski nudio pomoć u obaranju Shaheda u zamjenu za jednomjesečno primirje u Ukrajini. Kasnije je ublažio svoj zahtjev i pitao da mu pošalju bar rakete za protivvazdušnu odbranu.

Zvanično još nije potvrđeno da li će ovo dobiti, ali Zelenski je svakako pristao pomoći SAD-u.

- Dao sam upute da se obezbijede potrebna sredstva i osigura prisustvo ukrajinskih stručnjaka koji mogu garantovati potrebnu sigurnost. Ukrajina pomaže partnerima koji pomažu u osiguravanju naše sigurnosti i zaštiti života naših ljudi. Slava Ukrajini - poručio je Zelenski na X-u.