Iranski dronovi navodno pogodili američki nosač aviona USS Abraham Lincoln u Omanskom zaljevu

U Teheranu tvrde da su dronovi Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa izvršili udar na američki nosač aviona USS Abraham Lincoln u oblasti Omanskog zaljeva, dok se približavao Hormuškom moreuzu.

Nosač aviona je navodno povukao grupu nakon udara i pomjerio se više od 1000 kilometara.

Iran za sada nije pružio nikakve dokaze za ovu tvrdnju.

U nedjelju je Iran također saopštio o udaru na nosač aviona sa četiri krstareće rakete. Nakon napada, brod je navodno krenuo ka Indijskom okeanu. Sjedinjene Američke Države su tu informaciju demantovale.

Nosač aviona Abraham Lincoln pogođen je raketama mornarice Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa.

Glasnogovornik centralnog štaba Khatam al-Anbiya izjavio je: Nosač aviona Abraham Lincoln, koji se približio na 340 kilometara od iranskih pomorskih granica u Omanskom moru s ciljem upravljanja Hormuškim moreuzom, pogođen je dronovima mornarice Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa i pobjegao je velikom brzinom sa svojim razaračima, te se sada udaljio više od hiljadu kilometara od regije, javio je iranski Tasnim News na Telegramu.