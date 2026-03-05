Video / Pogođena marina u Abu Dabiju, sirene zavijaju i u Dubaiju

Gust oblak crnog dima uzdiže se iznad svjetski poznate Jas Marine u Abu Dabiju nakon što je Iran večeras pokrenuo još jedan napad dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate.

Stanovnici Dubaija požurili su u skloništa dok su sirene odjekivale širom zemlje, dok iranski režim nastavlja žestoko da gađa Izrael, Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike na Bliskom istoku, prenio je Daily Mail.

Više upozorenja oglasilo se širom Dubaija, Abu Dabija i Fujairaha, upozoravajući stanovnike i posjetioce da ostanu na sigurnom nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili da su pogođeni balističkom raketom i sa šest dronova nakon baražne paljbe od 131 samoubilačkog drona.