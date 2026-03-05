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GUST DIM NAD GRADOM

Video / Pogođena marina u Abu Dabiju, sirene zavijaju i u Dubaiju

U međuvremenu, eksplozije nalik vatrenim kuglama potresle su naftno postrojenje u Bahreinu

Stravični napadi. Screenshot

A. O.

5.3.2026

Gust oblak crnog dima uzdiže se iznad svjetski poznate Jas Marine u Abu Dabiju nakon što je Iran večeras pokrenuo još jedan napad dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate.

Stanovnici Dubaija požurili su u skloništa dok su sirene odjekivale širom zemlje, dok iranski režim nastavlja žestoko da gađa Izrael, Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike na Bliskom istoku, prenio je Daily Mail.

Više upozorenja oglasilo se širom Dubaija, Abu Dabija i Fujairaha, upozoravajući stanovnike i posjetioce da ostanu na sigurnom nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili da su pogođeni balističkom raketom i sa šest dronova nakon baražne paljbe od 131 samoubilačkog drona.

U međuvremenu, eksplozije nalik vatrenim kuglama potresle su naftno postrojenje u Bahreinu dok iranski dronovi gađaju ključnu energetsku infrastrukturu širom regiona.

Stubovi crnog dima uzdigli su se iznad saudijske prijestolnice Rijada, gdje je američkim diplomatama rečeno da potraže zaklon nakon iranskog raketnog napada.

Američka ambasada u Rijadu ranije danas izdala je bezbjednosno upozorenje uz poziv osoblju da se skloni. To dolazi nakon što je ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo da su tri iranske krstareće rakete presretnute i uništene u blizini Rijada.

# UAE
# DRONOVI
# ABU DABI
# DUBAI
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