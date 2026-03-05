Saudijski princ: Ovo nije naš rat, to je Netanjahujev rat kojim pokušava pobjeći od svojih zločina u Gazi

Bivši šef saudijske obavještajne službe i uticajni diplomata, princ Turki al-Faisal, uputio je direktne kritike izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu (Netanyahuu), optužujući ga za manipulaciju Vašingtonom (Washingtonom) radi opstanka na vlasti.

U svojoj najnovijoj izjavi, koja je odjeknula u diplomatskim krugovima, al-Faisal pojašnjava pozadinu trenutnih tenzija na Bliskom istoku, fokusirajući se na odnos između Tel Aviva i Bijele kuće. Prema njegovim riječima, sukob koji trenutno potresa region nije rezultat širih strateških interesa, već lični projekat izraelskog premijera.

Metafora o "psu i repu"

Al-Faisal je upotrijebio slikovitu metaforu kako bi opisao uticaj Izraela na američku spoljnu politiku:

- Ovo nije naš rat, to je Netanyahujev rat, koji je ubijedio Trumpa da ga započne nakon sedam posjeta Vašingtonu. To je kao priča o psu i njegovom repu; Netanjahu pokušava pobjeći od svojih zločina u Gazi i na Zapadnoj obali kroz ovaj rat."

On tvrdi da je Netanjahu iskoristio čak sedam službenih posjeta Vašingtonu kako bi uvjerio Donalda Trampa (Trumpa) i američku administraciju u neophodnost pokretanja vojnih operacija, čime je praktično „uvezao“ Sjedinjene Američke Države u sukob koji služi isključivo njegovim političkim ciljevima.

Bijeg od odgovornosti

Glavna teza bivšeg obavještajca jeste da rat služi kao paravan za unutrašnje probleme izraelskog premijera. Al-Faisal ističe:

Skretanje pažnje: Rat se koristi za prikrivanje zločina počinjenih u Gazi i na Zapadnoj obali.

Politički opstanak: Produžavanjem ratnog stanja, Netanjahu izbjegava sudske procese i gubitak vlasti koji bi uslijedio u mirnodopskim uslovima.

Regionalna destabilizacija: Saudijski princ naglašava da ovo nije rat arapskih naroda, već nametnuta kriza koja produbljuje nestabilnost cijelog Bliskog istoka.

Ko je Turki al-Faisal?

Važno je napomenuti da glas princa al-Faisala nosi veliku težinu. Kao dugogodišnji šef obavještajne službe GIP i bivši ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, on se smatra jednim od najupućenijih ljudi u kompleksne odnose između Rijada, Vašingtona i Tel Aviva.

Njegove izjave često reflektuju, iako nezvanično, duboko nezadovoljstvo saudijskog vrha trenutnom eskalacijom nasilja.