Bivši šef saudijske obavještajne službe i uticajni diplomata, princ Turki al-Faisal, uputio je direktne kritike izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu (Netanyahuu), optužujući ga za manipulaciju Vašingtonom (Washingtonom) radi opstanka na vlasti.
U svojoj najnovijoj izjavi, koja je odjeknula u diplomatskim krugovima, al-Faisal pojašnjava pozadinu trenutnih tenzija na Bliskom istoku, fokusirajući se na odnos između Tel Aviva i Bijele kuće. Prema njegovim riječima, sukob koji trenutno potresa region nije rezultat širih strateških interesa, već lični projekat izraelskog premijera.
Metafora o "psu i repu"
Al-Faisal je upotrijebio slikovitu metaforu kako bi opisao uticaj Izraela na američku spoljnu politiku:
- Ovo nije naš rat, to je Netanyahujev rat, koji je ubijedio Trumpa da ga započne nakon sedam posjeta Vašingtonu. To je kao priča o psu i njegovom repu; Netanjahu pokušava pobjeći od svojih zločina u Gazi i na Zapadnoj obali kroz ovaj rat."
On tvrdi da je Netanjahu iskoristio čak sedam službenih posjeta Vašingtonu kako bi uvjerio Donalda Trampa (Trumpa) i američku administraciju u neophodnost pokretanja vojnih operacija, čime je praktično „uvezao“ Sjedinjene Američke Države u sukob koji služi isključivo njegovim političkim ciljevima.
Bijeg od odgovornosti
Glavna teza bivšeg obavještajca jeste da rat služi kao paravan za unutrašnje probleme izraelskog premijera. Al-Faisal ističe:
Skretanje pažnje: Rat se koristi za prikrivanje zločina počinjenih u Gazi i na Zapadnoj obali.
Politički opstanak: Produžavanjem ratnog stanja, Netanjahu izbjegava sudske procese i gubitak vlasti koji bi uslijedio u mirnodopskim uslovima.
Regionalna destabilizacija: Saudijski princ naglašava da ovo nije rat arapskih naroda, već nametnuta kriza koja produbljuje nestabilnost cijelog Bliskog istoka.
Ko je Turki al-Faisal?
Važno je napomenuti da glas princa al-Faisala nosi veliku težinu. Kao dugogodišnji šef obavještajne službe GIP i bivši ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, on se smatra jednim od najupućenijih ljudi u kompleksne odnose između Rijada, Vašingtona i Tel Aviva.
Njegove izjave često reflektuju, iako nezvanično, duboko nezadovoljstvo saudijskog vrha trenutnom eskalacijom nasilja.