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ZAPAD JE STVORIO PROBLEM

Putin naredio evakuaciju desetina hiljada Rusa dok Bliski istok gori

Naše službe za vanredne situacije će ga morati rješavati, poručio je

Vladimir Putin. Platforma X

A. O.

5.3.2026

Kremlj je izrazio zabrinutost za sudbinu desetina hiljada Rusa koji su se zatekli u samom centru bliskoistočnog sukoba. Na sjednici vlade, Vladimir Putin zatražio je izvještaj od Ministarstva za vanredne situacije i Ministarstva vanjskih poslova, te izdao „odgovarajuća naređenja“ za evakuaciju turista iz zemalja tog regiona, prenosi Borba.info.

- Naši zapadni partneri su stvorili problem, a naše službe za vanredne situacije će ga morati rješavati."

Situacija na Bliskom istoku dostigla je tačku pucanja. Zajednička američko-izraelska operacija protiv Irana, koja je započela 28. februara, dovela je do nagle eskalacije. Nakon udara na Teheran, u kojima je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamenei (Khamenei), iranske rakete i dronovi odmah su odgovorili pogađajući Izrael i američke baze.

Logistika u cijelom regionu paralizovana je. Usred ovog haosa, prema riječima Marije Zaharove, približno 50.000 ruskih državljana ostalo je zarobljeno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i susjednim zemljama. Predsjednik je očigledno već dobio određene garancije o pomoći od lidera zemalja Perzijskog zaljeva.

Sada je na Ministarstvu za vanredne situacije i diplomatama da uspostave vazdušni most u situaciji u kojoj je nebo iznad regiona postalo ratna zona. To nije lak zadatak, ali vremena za gubljenje nema – sigurnost ljudi koji su se našli na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme ozbiljno je ugrožena.

# KREMLJ
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
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