Putin naredio evakuaciju desetina hiljada Rusa dok Bliski istok gori

Kremlj je izrazio zabrinutost za sudbinu desetina hiljada Rusa koji su se zatekli u samom centru bliskoistočnog sukoba. Na sjednici vlade, Vladimir Putin zatražio je izvještaj od Ministarstva za vanredne situacije i Ministarstva vanjskih poslova, te izdao „odgovarajuća naređenja“ za evakuaciju turista iz zemalja tog regiona, prenosi Borba.info.

- Naši zapadni partneri su stvorili problem, a naše službe za vanredne situacije će ga morati rješavati."

Situacija na Bliskom istoku dostigla je tačku pucanja. Zajednička američko-izraelska operacija protiv Irana, koja je započela 28. februara, dovela je do nagle eskalacije. Nakon udara na Teheran, u kojima je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamenei (Khamenei), iranske rakete i dronovi odmah su odgovorili pogađajući Izrael i američke baze.