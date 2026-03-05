Teheran bez posrednika šalje vojnu poruku Tel Avivu.

Tel Aviv bez Sjedinjenih Američkih Država ne bi izdržao ni 24 sata, međutim Teheran, kao i prvog dana, zadržao je svoju moć i aktivno uzvrća na sve cionističke zločine, piše Sahar Balkan na Telegramu.

Slabe nacije i nejaki narodi ne mogu napraviti revoluciju, ali hrabri narod koji je ujedinjen može zaustaviti dvije nuklearne svjetske sile.

Iranci, uprkos hladnoj noći, hrabro brane svoju domovinu i svojim prisustvom na ulicama ne dozvoljavaju mosadovim agentima da sprovode prljave planove koji se tiču podjele ovog velikog i časnog naroda.

- Kao da nebo šalje svoje zvijezde u pomoć potlačenom narodu? - piše Sahar Balkan na Telegramu.

- Nova vrsta iranskih raketa dejstvuje protiv cionističkih uporišta. Iznenađenjima nikad kraja… ovo je samo dio, još mnogo toga će se pokazati u narednom periodu - javlja Sahar Balkan.