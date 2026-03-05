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ESKALACIJA SUKOBA

Teheran direktno napao Tel Aviv i Haifu: Aerodrom Ben Gurion pogođen, gradovi u dimu

Aerodrom u Tel Avivu nakon iranskog napada ne može pružati usluge. Avioni kruže čekajući dozvolu za slijetanje

Višestruki udari - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

5.3.2026

Teheran bez posrednika šalje vojnu poruku Tel Avivu.

Tel Aviv bez Sjedinjenih Američkih Država ne bi izdržao ni 24 sata, međutim Teheran, kao i prvog dana, zadržao je svoju moć i aktivno uzvrća na sve cionističke zločine, piše Sahar Balkan na Telegramu.

Slabe nacije i nejaki narodi ne mogu napraviti revoluciju, ali hrabri narod koji je ujedinjen može zaustaviti dvije nuklearne svjetske sile.

Iranci, uprkos hladnoj noći, hrabro brane svoju domovinu i svojim prisustvom na ulicama ne dozvoljavaju mosadovim agentima da sprovode prljave planove koji se tiču podjele ovog velikog i časnog naroda.

- Kao da nebo šalje svoje zvijezde u pomoć potlačenom narodu? - piše Sahar Balkan na Telegramu.

- Nova vrsta iranskih raketa dejstvuje protiv cionističkih uporišta. Iznenađenjima nikad kraja… ovo je samo dio, još mnogo toga će se pokazati u narednom periodu - javlja Sahar Balkan.

Višestruki udari u Haifi i Tel Avivu izvedeni su bez aktiviranja sirena za uzbunu.

Potvrđen je pogodak na aerodromu Ben Gurion.

Crni dim uzdiže se iznad lokacije.

Izraelske vatrogasne službe nisu uspjele da ugase požar nastao nakon iranskog raketnog napada.

Aerodrom u Tel Avivu nakon iranskog napada ne može pružati usluge. Avioni kruže čekajući dozvolu za slijetanje.

Nebo iznad Tel Aviva: rana analiza udara ukazuje na mogućnost da je upotrebljena balistička raketa Khorramshahr-4 sa kasetnom bojevom glavom.

Takva konfiguracija mogla bi da rasprši približno 70–80 podmunicija.

# TEHERAN
# TEL AVIV
# SAD
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