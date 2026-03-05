Iran pokrenuo masovni raketni napad na Tel Aviv: Grad u opasnosti

Situacija u Izraelu večeras dostigla je kritičnu tačku nakon što je Iran pokrenuo jedan od najvećih raketnih napada do sada.

Prema prvim izvještajima i brojnim video snimcima koji kruže društvenim mrežama, veliki broj projektila pogodio je ciljeve u širem području Tel Aviva, bez ikakvog ometanja od strane izraelske protivvazdušne odbrane.

PVO sistemi pod ogromnim pritiskom

Snimci zabilježeni u naseljima poput Bnei Braka i Beit Šemeša prikazuju izravne pogotke, dok se na nebu primjećuje neobično malo djelovanje presretačkih raketa. Vojni analitičari ukazuju da bi razlog za ovakav proboj mogao biti dvostruk:

Iscrpljivanje zaliha: višednevni talasi napada ozbiljno su smanjili broj dostupnih raketa za sisteme „Arrow“ i „Patriot“.

Onesposobljavanje radara: postoje ozbiljne indicije da je Iran uspio neutralizirati veći dio američkih THAAD radarskih sustava, čime je izraelska odbrana ostala „slijepa“ za dolazak balističkih raketa.

Novi tip naoružanja?

Izraelski mediji večeras spekulišu o upotrebi novog tipa naoružanja.

Navodi se da je Iran lansirao tzv. „fisione rakete“ ka Tel Avivu. Iako još uvijek nema zvanične potvrde o kakvoj tehnologiji je riječ, vizualni dokazi sa terena ukazuju da ovi projektili imaju znatno veću probojnu moć i preciznost, što je omogućilo Iranu i Hezbolahu da izvedu koordinisane i razorne udare.

Sirene za vazdušnu opasnost i dalje se čuju u središnjem Izraelu. Dok spasilačke ekipe pokušavaju doprijeti do pogođenih lokacija, IDF (Izraelska vojska) još uvijek nije izašla sa službenim brojem žrtava i stepenom uništenja infrastrukture.

Zvaničnici Iranske revolucionarne garde (IRGC) saopćili su da je ovaj napad izravan odgovor na prethodne akcije Izraela, tvrdeći da njihovi sustavi sada mogu izravno gađati vitalne tačke Tel Aviva bez straha od presretanja.

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