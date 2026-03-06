Laridžani zaprijetio SAD-u: Iran nije mjesto za “ples đavola”

- Hrabri sinovi imama Homeinija (Khomeinija) i imama Khameneija vas čekaju - napisao je Laridžani.

Reagujući na takve najave, Laridžani je u objavi na društvenoj mreži X u četvrtak poručio da su iranske oružane snage spremne za svaki scenario.

Sekretar iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Laridžani (Ali Larijani) uputio je oštro upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama zbog sve češćih izjava o mogućem slanju kopnenih trupa u Iran.

Njegova reakcija uslijedila je nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), koji je ranije ove sedmice u intervjuu za New York Post rekao da ne isključuje mogućnost slanja američkih kopnenih snaga u Iran.

- Neka ovi zli američki zvaničnici budu poniženi hiljadama mrtvih i zarobljenih. Zemlja Irana nije mjesto za ples đavola."

U još oštrijoj poruci upućenoj američkoj administraciji dodao je:

Tramp je naglasio da bi takva opcija mogla biti razmotrena "ako bude potrebno", u trenutku kada sukob između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država nastavlja eskalirati.

Demant o napadima s iračke teritorije

Istovremeno, iranske vlasti demantovale su navode da su kurdske militantne grupe iz susjednog Iraka pokrenule prekogranične napade prema iranskoj teritoriji.

Novinska agencija Tasnim prenijela je izjavu guvernera provincije Kermanšah (Kermanshah), koji je naglasio da su tvrdnje o nestabilnosti duž zapadnih granica Irana "potpuno neosnovane i lažne".

Prema njegovim riječima, sigurnosne snage imaju potpunu kontrolu nad granicom i nisu zabilježeni nikakvi upadi neprijateljskih oružanih grupa.

- Granice provincije Kermanshah su pod apsolutnom kontrolom oružanih snaga - rekao je guverner, dodajući da su Islamska revolucionarna garda (IRGC), vojska, snage unutrašnje sigurnosti i granične jedinice u stanju visoke pripravnosti kako bi spriječile svako ugrožavanje teritorijalnog integriteta zemlje.

Slične navode demantovali su i lokalni izvori u izjavi za Al Mayadeen. Oni su odbacili izvještaje koji su se pojavili u pojedinim američkim i izraelskim medijima, prema kojima su kurdske separatističke grupe pokrenule napade prema Iranu.

Prema tim izvorima, nije zabilježeno nikakvo kretanje kurdskih boraca prema granici.

Isti stav iznijela je i Regionalna vlada Kurdistana u Iraku, koja je kategorično odbacila tvrdnje o prelasku kurdskih militanata na teritoriju Irana.