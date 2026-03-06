Njemačka dopušta lov na vukove: Sudbina čopora u rukama politike i izbora

Lov na vukove u Njemačkoj mogao bi uskoro biti dozvoljen nakon što je donji dom parlamenta usvojio novi zakon, reagirajući na naglo povećanje populacije ovih životinja i rastući broj napada na stoku.

U posljednje tri decenije broj vukova u Njemačkoj značajno je porastao, što je otvorilo žestoku političku raspravu u zemlji iz koje potiču braća Grim (Grimm), autori poznatih bajki koje su popularizirale lik „Velikog zlog vuka“.

Prisustvo lutajućih čopora često izaziva političke podjele – između ljevice, desnice i ekstremne desnice, ali i između urbanog zapada zemlje i ruralnijeg, nekada socijalističkog istoka, gdje se nalazi najveća koncentracija vukova.

Nacrt zakona, kojem su se protivile organizacije za zaštitu životinja, usvojen je u Bundestagu glasovima vladajuće koalicije predvođene desnim centrom, uz podršku ekstremno desne stranke Alternativa za Njemačku (Alternative für Deutschland – AfD). Ta stranka već duže vrijeme traži dozvolu za odstrel vukova kako bi se, kako navode, zaštitila egzistencija poljoprivrednika.

Herman Ferber (Hermann Färber) iz Kršćansko-demokratske unije (Christlich Demokratische Union – CDU), vodeće stranke u vladajućoj koaliciji, poručio je u parlamentu da je njemačkom ekosistemu potrebna nova ravnoteža.

"Patnja životinja na ispaši, koje su često ubijene u krvožednosti vukova, više nema nikakve veze s dobrobiti životinja", mišljenja je Farber.

Protiv zakona glasali su zastupnici stranke Zeleni i ekstremno lijeve stranke Ljevica (Die Linke). Ipak, zakon još mora dobiti odobrenje u gornjem domu parlamenta – Saveznom vijeću (Bundesrat), gdje su zastupljene savezne države. Glasanje u tom domu očekuje se krajem mjeseca.

Prema prijedlogu zakona, svih 16 saveznih država moglo bi dozvoliti lov na vukove u periodu od jula do oktobra, posebno u regijama gdje je populacija ovih životinja izrazito velika. Također se predviđa da vukovi za koje se utvrdi da su ranije napadali ili ubijali domaće životinje mogu biti odstrijeljeni bez obzira na njihov status zaštite ili godišnje doba.

Ovaj zakon predstavlja primjenu izmjena u zakonodavstvu Evropske unije koje omogućavaju određene izuzetke od stroge zaštite pojedinih vrsta.

Rasprava o statusu vukova dodatno je intenzivirana nakon incidenta iz 2022. godine, kada je u blizini Hanovera (Hannover) vuk usmrtio ponija po imenu Dolly, koji je pripadao predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen (Ursula von der Leyen). Nedugo nakon tog događaja, von der Leyen podržala je reviziju statusa zaštite vuka, koji je kasnije i smanjen.

Predloženi zakon pozdravio je Njemački lovački savez. Iz Radne grupe za ruralnu poljoprivredu, lobističke organizacije poljoprivrednika, poručili su da se radi o važnom koraku u zaštiti ovaca, koza i teladi nakon velikog porasta napada vukova.

Zvanični podaci pokazuju da su vukovi tokom 2024. godine u Njemačkoj ubili ili povrijedili gotovo 4.300 domaćih životinja.

S druge strane, Savez za zaštitu prirode i biodiverziteta (Naturschutzbund Deutschland – NABU), koji sebe opisuje kao najstarije i najveće udruženje za zaštitu okoliša u zemlji, pozvao je savezne države da u Bundesratu blokiraju zakon.

"Zaštita vrsta u Njemačkoj ne smije biti žrtvovana zarad simbolične političke akcije. Umjesto odstrela, potrebna je sveobuhvatna zaštita stada, uz subvencije za ograde i pse čuvare", navela je u saopćenju Marie Neuwald, stručnjakinja za vukove u NABU-u.

Glasanje u Bundestagu održano je samo tri dana prije izbora u jugozapadnoj saveznoj državi Baden-Virtemberg (Baden-Württemberg), koja prva od pet njemačkih saveznih država ove godine izlazi na birališta.

Favorit izbora u toj regiji je Manuel Hagel (Manuel Hagel) iz CDU-a, strastveni lovac, koji se suočava s jakom konkurencijom Džema Ozdemira (Cem Özdemir) iz stranke Zeleni, bivšeg saveznog ministra poljoprivrede, te Markusa Fronmajera (Markus Frohnmaier) iz AfD-a.

Iako Baden-Virtemberg nije među područjima koja su najviše pogođena napadima vukova, Hagel je tokom kampanje zauzeo vrlo oštar stav prema ovom pitanju, izjavivši da će protiv opasnosti koje predstavljaju vukovi "pomoći sačma i olovo".

Vuk je u Njemačkoj proglašen izumrlim još u 19. stoljeću, ali se od 2000. godine ponovo pojavio u velikom broju. Prema prošlogodišnjoj studiji, širom zemlje registrovano je 219 čopora vukova, 36 parova i 14 pojedinačnih jedinki. U Baden-Virtembergu zabilježena su četiri usamljena vuka.

Pastiri imaju pravo na državnu odštetu ukoliko vukovi napadnu njihova stada, ali se krvavi prizori nakon napada često opisuju kao traumatični za ljude koji žive u blizini životinja na ispaši.

U mnogim ruralnim područjima ranija stroga pravila o zaštiti vukova često su se navodila kao primjer politike zaštite prirode koja je izmakla kontroli. Takvo raspoloženje je AfD iskoristio za jačanje političke podrške. Studija iz 2022. godine pokazala je i jasnu vezu između napada vukova i rasta podrške ekstremnoj desnici u dijelovima Njemačke gdje je ovaj problem izražen, piše list Guardian.