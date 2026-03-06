Erdoan: Turska ne pokazuje nemar ili oklijevanje u osiguravanju naših granica i zračnog prostora

Turska ne pokazuje "nemar ili oklijevanje u osiguravanju naših granica i zračnog prostora", rekao je u četvrtak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan usred sukoba na Bliskom istoku, javlja Anadolija.
Obraćajući se na događaju u Ankari, Erdogan je rekao "u vrijeme kada je borba Turske za mir u regiji kristalno jasna od prvog dana, niko ne bi trebao zauzeti pogrešan stav koji potkopava principe susjedstva i bratstva."
Naglašavajući diplomatske napore Turske u vezi s krizom u regiji, rekao je "nastavit ćemo našu višedimenzionalnu diplomatiju s ciljem sprečavanja daljnjeg krvoprolića u našoj regiji i osiguravanja da više nevinih ljudi ne bude otrgnuto od života".
U vezi s incidentom u srijedu kada su NATO-ove odbrambene jedinice presrele municiju ispaljenu iz Irana prema turskom zračnom prostoru, Erdogan je rekao da je Ankara pokazala svoju "osjetljivost" i izdala "neophodna upozorenja" kako bi spriječila ponavljanje sličnog incidenta.
- Ukoliko se pojavi prijetnja sigurnosti naše zemlje, poduzet ćemo sve potrebne mjere s najvećom pažnjom u koordinaciji s našim saveznicima - dodao je turski predsjednik.
Tenzije su porasle na Bliskom istoku nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran počevši od 28. februara, ubivši više od 900 ljudi, uključujući iranskog vrhovnog vođu Alija Khameneija i više od 165 učenica osnovne škole, prema iranskim vlastima.
Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael i lokacije povezane sa SAD-om u zemljama Perzijskog zaljeva, poremetivši energetske rute.