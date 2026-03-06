Erdoan: Turska ne pokazuje nemar ili oklijevanje u osiguravanju naših granica i zračnog prostora

Turska ne pokazuje "nemar ili oklijevanje u osiguravanju naših granica i zračnog prostora", rekao je u četvrtak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan usred sukoba na Bliskom istoku, javlja Anadolija.

Obraćajući se na događaju u Ankari, Erdogan je rekao "u vrijeme kada je borba Turske za mir u regiji kristalno jasna od prvog dana, niko ne bi trebao zauzeti pogrešan stav koji potkopava principe susjedstva i bratstva."

Naglašavajući diplomatske napore Turske u vezi s krizom u regiji, rekao je "nastavit ćemo našu višedimenzionalnu diplomatiju s ciljem sprečavanja daljnjeg krvoprolića u našoj regiji i osiguravanja da više nevinih ljudi ne bude otrgnuto od života".