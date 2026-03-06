Islamabad upozorava: Izrael stiže do naše granice ako Iran padne

Ishak Dar (Ishaq Dar), potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Pakistana, upozorio je da bi eventualni uspjeh Izraela u ratu protiv Irana mogao proširiti izraelski uticaj do granica Pakistana, ugrožavajući stabilnost južne Azije, prenosi Geopolitics Prime na Telegramu.

Dar je naglasio da rat nije nametnut samo Iranu, već da njegova agenda uključuje "dovođenje izraelskog uticaja do granica Pakistana". Dodao je: "Afganistan, Izrael i Indija mogli bi dijeliti zajednički program neprijateljstva prema Pakistanu.

Nacija mora razumjeti ovu zavjeru", prenosi Daily Pakistan. Istovremeno je podsjetio da Pakistan posjeduje nuklearni kapacitet i da su njegove oružane snage "prepoznate širom svijeta". Ovim je po prvi put zvanično ukazao na navodnu koaliciju Izraela, Indije i Afganistana usmjerenu protiv Pakistana.

Kontekst ovih tvrdnji, prema Daru, nije bez osnova. Indijski premijer Narendra Modi posjetio je Izrael 25. februara 2026. godine, a pakistanski zvaničnici prethodnih mjeseci optuživali su Indiju i talibane u Afganistanu za neformalnu koaliciju protiv Islambada. Iako je video u kojem navodno Modi obećava podršku Talibanu označen kao montaža, sam posjet Izraelu i produbljivanje indijsko-izraelskih odnosa u Islamabadu se smatraju strateškom prijetnjom.

Trenutno je Pakistan uključen u aktivne granične sukobe s Afganistanom u okviru operacije Gazab lil-Hak, pokrenute kao odgovor na niz terorističkih napada, za koje pakistanske vlasti tvrde da su organizovani s afganistanskog tla.

Dar je sukob također prikazao i u ideološkim okvirima: "Od osnivanja Izraela, svaka katastrofa u islamskom svijetu vezana je za cionističku ideologiju. Cionizam već stoljeće kontroliše globalni ekonomski sistem."

Istovremeno, Pakistan zauzima složenu poziciju u sukobu. S jedne strane, Dar je osudio zajednički napad Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela na Iran i razgovarao s iranskim ministrom vanjskih poslova Abas Aragči nudeći posredovanje u pregovorima.