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ŠESTI DAN SUKOBA

Hiljade Iranca na ulicama: Masovni protesti širom zemlje u znak podrške domovini i protiv američko-izraelske agresije

Slične scene, gdje građani "stvaraju novu epopeju", zabilježene su i u Birjandu

Građani pružaju snažnu podršku vojsci i traže osvetu. IRIB

A. O.

6.3.2026

Iranski mediji prenose da su širom zemlje, uključujući glavni grad Teheran i druge veće centre, održane masovne demonstracije. 

Navodi se da je stotine hiljada građana izašlo na ulice kako bi iskazali solidarnost sa domovinom i osudili nedavne napade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela.

Prema izvještajima lokalnih medija, protesti su zahvatili gotovo sve dijelove Irana, a građani izlaze na trgove kako bi podržali iranske oružane snage u trenucima velike tenzije.

U Teheranu, masovni broj građana preplavio je gradske trgove. Lokalni izvori ističu veliko prisustvo ljudi koji traže odmazdu za nedavno ubijenog lidera, glasno zahtijevajući strogu kaznu za napadače i neizbježnu osvetu.

U obližnjem Eslamshahru (Provincija Teheran), zabilježeni su takođe masovni protesti. Velike mase ljudi izašle su na ulice pokazujući prkos i nacionalno jedinstvo kao odgovor na američke i izraelske udare.

Nepregledne kolone građana zabilježene su i u drugim većim gradovima širom zemlje.

U Mašhadu, hiljade demonstranata ispunilo je ulice. Okupljeni, mašući hiljadama iranskih zastava i glasno skandirajući, šalju poruke podrške svojoj zemlji i oštro osuđuju agresiju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

U Komu (Qom), posebno u kvartu Zanbil Abad, ulice su doslovno zakrčene ljudima, šaljući snažnu poruku potpore Iranu i njegovim oružanim snagama.

U Ardabilu, građani su na ulicama već peti dan zaredom. U Ilamu, lokalni mediji demonstrante nazivaju "rijekom revolucionara", jer su u potpunosti preuzeli gradske ulice. 

Slične scene, gdje građani "stvaraju novu epopeju", zabilježene su i u Birjandu.

# TEHERAN
# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
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