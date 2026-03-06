Hiljade Iranca na ulicama: Masovni protesti širom zemlje u znak podrške domovini i protiv američko-izraelske agresije

Iranski mediji prenose da su širom zemlje, uključujući glavni grad Teheran i druge veće centre, održane masovne demonstracije.
Navodi se da je stotine hiljada građana izašlo na ulice kako bi iskazali solidarnost sa domovinom i osudili nedavne napade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela.
Prema izvještajima lokalnih medija, protesti su zahvatili gotovo sve dijelove Irana, a građani izlaze na trgove kako bi podržali iranske oružane snage u trenucima velike tenzije.
U Teheranu, masovni broj građana preplavio je gradske trgove. Lokalni izvori ističu veliko prisustvo ljudi koji traže odmazdu za nedavno ubijenog lidera, glasno zahtijevajući strogu kaznu za napadače i neizbježnu osvetu.
U obližnjem Eslamshahru (Provincija Teheran), zabilježeni su takođe masovni protesti. Velike mase ljudi izašle su na ulice pokazujući prkos i nacionalno jedinstvo kao odgovor na američke i izraelske udare.
Nepregledne kolone građana zabilježene su i u drugim većim gradovima širom zemlje.
U Mašhadu, hiljade demonstranata ispunilo je ulice. Okupljeni, mašući hiljadama iranskih zastava i glasno skandirajući, šalju poruke podrške svojoj zemlji i oštro osuđuju agresiju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.
U Komu (Qom), posebno u kvartu Zanbil Abad, ulice su doslovno zakrčene ljudima, šaljući snažnu poruku potpore Iranu i njegovim oružanim snagama.
U Ardabilu, građani su na ulicama već peti dan zaredom. U Ilamu, lokalni mediji demonstrante nazivaju "rijekom revolucionara", jer su u potpunosti preuzeli gradske ulice.
Slične scene, gdje građani "stvaraju novu epopeju", zabilježene su i u Birjandu.