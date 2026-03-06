Hiljade Iranca na ulicama: Masovni protesti širom zemlje u znak podrške domovini i protiv američko-izraelske agresije

Iranski mediji prenose da su širom zemlje, uključujući glavni grad Teheran i druge veće centre, održane masovne demonstracije.

Navodi se da je stotine hiljada građana izašlo na ulice kako bi iskazali solidarnost sa domovinom i osudili nedavne napade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela.

Prema izvještajima lokalnih medija, protesti su zahvatili gotovo sve dijelove Irana, a građani izlaze na trgove kako bi podržali iranske oružane snage u trenucima velike tenzije.

U Teheranu, masovni broj građana preplavio je gradske trgove. Lokalni izvori ističu veliko prisustvo ljudi koji traže odmazdu za nedavno ubijenog lidera, glasno zahtijevajući strogu kaznu za napadače i neizbježnu osvetu.