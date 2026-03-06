Teheran i Bejrut pod snažnim izraelskim napadima, Iran pokrenuo udare na zemlje Bliskog istoka

Glavni gradovi Irana i Libana su rano jutros pogođeni snažnim izraelskim zračnim napadima, a SAD su gađale iranski nosač dronova na moru.

Iran je pokrenuo nove odmazdne napade na Bliskom istoku, za koje je američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) upozorio da su "pred tim da dramatično eskaliraju".

Izraelska vojska je u petak ujutro saopćila da je započela "široku seriju udara" na Teheran. Svjedoci su opisali izraelske zračne napade kao posebno intenzivne, navodeći da su potresali kuće u tom području. Drugi su izvještavali o eksplozijama oko iranskog grada Kermanshaha, u zoni u kojoj se nalazi više raketnih baza.

Izraelska vojska je saopćila da su udari već uništili veći dio iranske protivzračne odbrane i raketnih lansera.

Zemlje Bliskog istoka

Rat se proširio i utiče na zemlje širom Bliskog istoka i šire.

U ranim jutarnjim satima u petak Iran je ispalio rakete i pokrenuo napade dronovima na Kuvajt, Katar, Saudijsku Arabiju i Bahrein, sve zemlje koje imaju stacionirane američke snage. Nije bilo neposrednih izvještaja o žrtvama.

U Libanu, gdje je rat ponovo rasplamsao sukobe između Izraela i Hezbolaha, militantne grupe bliske Iranu, Izrael je od kasno u četvrtak do petka izveo seriju zračnih udara na južna predgrađa Bejruta i druge oblasti. Vozači su blokirali ceste pokušavajući pobjeći ili potražiti sklonište.

SAD i Izrael danima zasipaju Iran zračnim udarima širom zemlje, gađajući njihove vojne kapacitete, rukovodstvo i nuklearni program.

Pored Izraela, iranski napadi su na meti imali arapske susjede, poremetili su isporuke nafte i zakomplikovali globalni zračni saobraćaj. Rat je, prema zvaničnicima tih zemalja, ubio najmanje 1.230 ljudi u Iranu, više od 120 u Libanu i oko desetak u Izraelu. Poginulo je i šest američkih vojnika.

Pogođen nosač dronova

Američka vojska je u petak rano saopćila da je pogodila iranski nosač dronova, zapalivši ga.

Nosač dronova IRIS Shahid Bagheri je konvertovani kontejnerski brod sa pistom za dronove dugom 180 metara. Prema ranijim izvještajima, plovilo može preći do 22.000 nautičkih milja bez zaustavljanja na lukama radi dopunjavanja goriva.

Admiral Brad Kuper (Cooper), komandant Centralne komande SAD, opisao je nosač kao "otprilike veličine nosača aviona iz Drugog svjetskog rata".

- I dok govorimo, on je u plamenu - rekao je Kuper novinarima.

Ranije ove sedmice, američka podmornica potopila je iransku fregatu u blizini obale Šri Lanke dok se vraćala sa vježbe koju je organizovala indijska mornarica, a kojoj su se pridružile i SAD. Potapanje je usmrtilo najmanje 87 mornara.

- Pod okriljem mraka u petak ujutro, bombarderi B-2 sa stealth tehnologijom ispustili su desetine takozvanih "penetrator" bombi na duboko ukopane lansere balističkih raketa unutar Irana - rekao je Kuper.

Nadolazeća eskalacija

- Također smo pogodili iranski ekvivalent Svemirske komande, što umanjuje njihovu sposobnost da prijete Amerikancima - naveo je Kuper.

Govoreći zajedno s Kuperom, Hegset je dao malo detalja kada je najavio nadolazeću eskalaciju.

- Radi se o više eskadrila borbenih aviona, o više kapaciteta, više odbrambenih kapaciteta. I više talasa bombardera, češće - rekao je Hegset.

Katarsko ministarstvo odbrane je u petak rano saopćilo da je presrelo napad dronom usmjeren na bazu Al Udeid, gdje je smješteno ispostavljeno sjedište Centralne komande SAD.

Saudijska Arabija je presrela i uništila tri balističke rakete ispaljene rano u petak prema bazi Prince Sultan južno od Rijada, u kojoj su smještene američke snage, saopćio je glasnogovornik saudijskog Ministarstva odbrane.

Sirene za zračni napad oglasile su se u Bahreinu, gdje je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo da su iranski napadi gađali dva hotela i jednu stambenu zgradu. Naveli su da nije bilo žrtava. U Kuvajtu, gdje je u nedjelju ubijeno šest američkih vojnika, kuvajtska vojska je saopćila da je aktivirala protivzračnu odbranu nakon što su raketni i dron napadi narušili kuvajtski zračni prostor.

Aktivnija uloga

Kuper je rekao da su iranski napadi do sada pogodili dvanaest zemalja, koje su, kako je naveo, dobrodošle da odigraju aktivniju ulogu u sukobu.

- Tih 12 zemalja nimalo nije zadovoljno i radujem se saradnji sa svim partnerima koji su spremni da nam se pridruže - kazao je.

U kratkom obraćanju u Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovo je pozvao iranski narod da "pomogne da povratite svoju zemlju". Ovaj put obećao je da će im SAD pružiti "imunitet" usred rata i trajnih opasnosti pod sadašnjim iranskim režimom.

- Dakle, bit ćete potpuno sigurni uz potpuni imunitet. Ili ćete se suočiti s apsolutno zagarantovanom smrću - rekao je Tramp, ne pojasnivši šta to tačno znači.

Kuper i Hegset su, ipak, upozorili Irance da ne izlaze na ulice dok sukob još traje.

- Zdrava logika kaže: ne izlazite na proteste dok bombe padaju - poručio je Hegset.

- Najbolje što sada mogu učiniti jeste da se drže po strani - dodao je Kuper.

Izbor novog vođe

U intervjuu za informativni portal Axios, Tramp je rekao da bi trebao imati ulogu u izboru novog iranskog vrhovnog vođe koji će naslijediti ajatolaha Alija Hameneija, ubijenog u početnim udarima rata. Tramp je s podcjenjivanjem govorio o tome da je Hameneijev sin Mojtaba Hamenei glavni favorit da naslijedi oca, nazvavši ga "lakom kategorijom".

- Želimo nekoga ko će donijeti harmoniju i mir Iranu - rekao je Tramp.

Iranska državna televizija je u petak izvijestila da je vijeće rukovodstva počelo raspravljati o tome kako sazvati Skupštinu eksperata, tijelo koje će izabrati novog vrhovnog vođu.

Vijeće rukovodstva čine predsjednik Masoud Pezeshkian, šef pravosuđa Gholam Hossein Mohseni Ejehi i klerik ajatolah Ali Reza Arafi.

U saopćenju nije naveden vremenski okvir za izbor vrhovnog vođe, niti je objavljeno da li će se Skupština eksperata sastati uživo ili će glasanje biti održano na daljinu.

Zgrade povezane sa Skupštinom eksperata, 88-članim vjerskim tijelom, bile su na meti tokom kampanje izraelsko-američkih zračnih udara.

Evakuacija u Libanu

Izrael je izveo najmanje 11 zračnih udara kasno u četvrtak i rano u petak, gađajući južna predgrađa Bejruta. Požari su izbili u blizini benzinske pumpe.

Izraelska vojska je u četvrtak navečer izdala upozorenje, pozvavši stanovnike da "spasite svoje živote i odmah napustite svoje domove". Dvije bolnice su evakuirale pacijente i osoblje. Nije bilo neposrednih izvještaja o žrtvama.

Libansko ministarstvo zdravstva saopćilo je da je broj poginulih porastao na 123 od ponovnog izbijanja neprijateljstava između Izraela i Hezbollaha, koji je pogodio Izrael u prvim danima rata.

Portparol mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u južnom Libanu, Tilak Pokharel, rekao je u četvrtak da su mirovnjaci vidjeli i čuli sukobe, uključujući borbe na tlu, u južnom Libanu, dok je sve više izraelskih snaga prelazilo granicu.