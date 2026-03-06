Crveni polumjesec izvijestio je da je u Iranu oštećeno više od 3.000 kuća

Više od 3.000 kuća i 500 komercijalnih centara oštećeno je u američkim i izraelskim napadima širom Irana, dok je Teheranu naneseno najviše štete, navodi iransko društvo Crveni polumjesec.

Dodaje se da je oštećeno 14 medicinskih i farmaceutskih centara, prenosi CNN.

- Većina meta napada bila su gusto naseljena područja - saopćio je Crveni polumjesec.

Osim nekoliko bolnica, među oštećenim mjestima su i teheranski bazar, aerodrom Mehrabad (koji uglavnom opslužuje domaće letove) i stadion Azadi, dalje je navedeno.

Dodaje se da je pet njihovih humanitarnih radnika povrijeđeno.

Napadi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na Teheran nastavljeni su i jutros.

Iz Izraela je saopćeno da su započeli "široku seriju udara" na Teheran, a svjedoci su kazali da su napadima pogođene kuće u tom području.