Španija: Kriminalna grupa iskorištavala ukrajinke za otvaranje bankovnih računa

Međunarodna policijska operacija u Španiji usmjerena na razbijanje mreže za pranje novca rezultirala je hapšenjem 12 osumnjičenih osoba.

Istraga je pokazala da je kriminalna grupa sistematski iskorištavala Ukrajinke za otvaranje bankovnih računa, koji su potom korišteni na platformama za online klađenje i za transfer nezakonito stečenog novca.

Međunarodna operacija

Prema procjenama vlasti, ova kriminalna organizacija ostvarila je oko 4,75 miliona eura profita koristeći takvu šemu.

Operaciju su vodile španske vlasti u saradnji s policijom iz Ukrajine, uz podršku Europola i Interpola.

Tokom akcije identificirano je 55 žrtava, dok je obavljeno devet pretresa kuća u Ukrajini i osam u Španiji.

Zaplijenjeno je 88 mobilnih telefona, 20 računara, 500 SIM kartica i četiri vozila.

Također, oduzeto oko 200.000 eura u kriptovalutama, a zamrznuta su 153 bankovna računa u 11 različitih zemalja.

Regrutacija žrtava

Istraga je trajala dvije godine i obuhvatila više oblika kriminala, uključujući trgovinu ljudima, pranje novca i prevaru. Kulminirala je koordiniranom akcijom provedenom u junu 2025. godine u Španiji i Ukrajini.

Istražitelji vjeruju da je mreža, koju su činili ukrajinski državljani, u početku koristila lične podatke španskih građana za otvaranje bankovnih računa.

Kasnije su promijenili način djelovanja te počeli regrutovati Ukrajinke kojima je u Španiji odobren privremeni status zaštite, iskorištavajući ih za otvaranje računa preko kojih je prebacivan nezakoniti novac.

Prema navodima španskih istražitelja, žrtve su dolazile iz područja teško pogođenih ratom u Ukrajini i nalazile su se u veoma ranjivoj situaciji, zbog čega su bile pod potpunom kontrolom osumnjičenih.

Krađa identiteta

Članovi mreže slali su žene u Španiju, pratili ih prilikom otvaranja bankovnih računa, a zatim ih ubrzo vraćali nazad u Ukrajinu.

Preko tih računa osumnjičeni su nabavili veliki broj kreditnih kartica koje su povezivali s online kladioničarskim nalozima.

Dio naloga bio je registrovan korištenjem ukradenih identiteta španskih državljana, dok su drugi bili otvoreni na imena žrtava.

Do sada je otkriveno više od 3.000 ukradenih kreditnih kartica i više od 5.000 ukradenih identiteta iz 17 različitih zemalja.

Novac uložen u nekretnine

Kako bi povećala profit, kriminalna organizacija koristila je računarske sisteme koji su automatizovali veliki broj kladioničarskih aktivnosti.

Na taj način uplaćeno je više od 2,7 miliona eura na račune za klađenje, dok je isplaćeno više od 4,7 miliona eura.

Osim toga, članovi grupe su preusmjeravali i državne subvencije koje su žrtve dobijale na osnovu izbjegličkog statusa.

Dio nezakonito stečenog novca, prema navodima istražitelja, uložen je i u luksuzne nekretnine.