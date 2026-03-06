Pedro Sančez se suprotstavlja Trampu dok Evropa šalje nejasne poruke

Suština argumenta španskog premijera Pedra Sančeza (Sanchez) bila je da bi novi rat na Bliskom istoku odnio veliki broj života, dodatno destabilizirao međunarodne odnose i imao ozbiljne ekonomske posljedice.

Ipak, kako navodi analiza The Guardiana, dio njegovog obraćanja imao je i jasno lični ton.

Ostvarivanje koristi

Sančez je poručio da je najvažnija obaveza svake vlade zaštita i unapređenje života vlastitih građana, a ne manipulacija globalnim sukobima ili ostvarivanje koristi iz njih.

- Apsolutno je neprihvatljivo da oni lideri koji nisu sposobni ispuniti ovu dužnost koriste dimnu zavjesu rata kako bi sakrili svoj neuspjeh i, pritom, napunili džepove odabranih, istih kao i uvijek, jedinih koji profitiraju kada svijet prestane graditi bolnice i počne graditi rakete - rekao je.

Prema nedavnom istraživanju javnog mnijenja, manje od 20 posto Španaca ima pozitivan stav prema američkom predsjedniku Donald Tramp (Trump).

Iako je govor koji je održao u srijedu naišao na snažnu podršku njegove ljevičarske političke baze, izazvao je očekivane reakcije političkih protivnika.

Alberto Nunjez Fejo (Núñez Feijóo), lider konzervativne People's Party (Španija), optužio je premijera da vodi stranačku politiku i time ugrožava odnose Španije sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Ipak, oštar ton u Sančezovim izjavama nije nov. On je ranije bio među najglasnijim evropskim kritičarima izraelskih poteza u Gazi, optužujući Israel za istrebljenje bespomoćnog stanovništva bombardiranjem bolnica i izazivanjem gladi među djecom.

Također se protivio ideji američkog vojnog svrgavanja Nikolasa (Nicolás) Madura u Venezuela.

Njegov glas u Evropi postaje sve glasniji, ali za sada ostaje prilično usamljen.

Dok je danska premijerka Mete (Mette) Frederiksen dobila pohvale zbog okupljanja evropskih lidera protiv Trampove ideje da Sjedinjene Države polažu pravo na Greenland, Sančez nije dobio jednaku podršku iz glavnih evropskih prijestolnica.

Kurtoazna podrška

Iz različitih razloga, domaćih političkih prilika, globalnih okolnosti ili ideoloških razlika, lideri u Berlinu, Parizu i Rimu nisu bili spremni ili nisu mogli otvoreno kritikovati Trampa.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) kontaktirao je u srijedu Sančeza kako bi izrazio francusku "evropsku solidarnost" u vezi s trgovinskim prijetnjama iz Sjedinjenih Država.

Makron, kojem je preostala još jedna godina na vlasti i koji se sve više fokusira na vanjsku politiku, suočava se s izazovom pokušaja smirivanja još jednog međunarodnog sukoba nad kojim Francuska ima ograničen uticaj.

Pariz, koji se snažno protivio ratu i Iraku 2003. godine pod tadašnjim predsjednikom Žakom Širakom (Jacques Chirac), sada vodi oprezniju i pragmatičniju politiku.

Makron je naglasio da američki i izraelski napadi na Iran nisu u skladu s međunarodnim pravom.

Ali je također rekao da iransko rukovodstvo snosi odgovornost zbog nepoštivanja međunarodnog prava svojim nuklearnim programom, finansiranja terorističkih grupa i kršenja ljudskih prava.

Merc stao uz Trampa

Stav njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz) u evropskom kontekstu najviše odstupa od Sančezovog.

U nedjelju, uoči putovanja u Washington, Merc je zauzeo pomirljiv ton tokom obraćanja iz svog ureda u Berlinu.

- Kategorizacija događaja u Iranuprema međunarodnom pravu imat će relativno mali učinak. Stoga sada nije vrijeme za držanje lekcija našim partnerima i saveznicima. Uprkos našim rezervama, dijelimo mnoge njihove ciljeve, a da ih zapravo nismo u mogućnosti sami postići - rekao je Merc.

Kancelar se istovremeno suočava s političkim pritiskom krajnje desničarske Alternative for Germany uoči predstojećih regionalnih izbora, dok pokušava ojačati najveću evropsku ekonomiju.

U takvim okolnostima, otvoreni sukob s Trampom za njega bi predstavljao veliki politički rizik.

Kada je u utorak, nakon što je američki predsjednik najavio planove o obustavi trgovine sa Španijom, dobio priliku da javno brani Madrid, Merc je umjesto toga podržao Trampovu kritiku Španije zbog odbijanja da prihvati prijedlog NATO-a o povećanju vojnih izdvajanja na pet posto BDP-a.

Kasnije je njemačkim novinarima rekao da nije želio proturječiti Trampu "na otvorenoj sceni", ali da je u privatnim razgovorima stao u odbranu Španije i Velike Britanije.

Međutim, do tada je diplomatska šteta već bila načinjena, što je američkom predsjedniku omogućilo dodatni prostor da produbi razlike među evropskim saveznicima.

Italija između opcija

Stav Italije djeluje namjerno neodređeno. Premijerka Đorđa (Giorgia) Meloni nastoji održati ravnotežu između bliskih odnosa s Trampom i lojalnosti evropskim partnerima.

Takvo balansiranje postalo je karakteristika njene vanjske politike. Kao i u slučaju trgovinskih sporova i rata u Gazi, Meloni izbjegava otvoreno distanciranje od Washingtona, ali jednako tako nerado zauzima potpuno nezavisnu evropsku poziciju.

- Nismo u ratu i ne namjeravamo ući u rat. Situacija je zabrinjavajuća, rekla bih na nekoliko frontova. Zabrinuta sam zbog sve očiglednije krize međunarodnog prava. Svijetom sve više vlada haos - kazala je.

Ipak, italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto (Guido Crosetto) u četvrtak je zauzeo otvoreniji stav, rekavši u donjem domu parlamenta da odluka o napadu na Iran nije u skladu s pravilima međunarodnog prava.

U međuvremenu, diplomatski spor između Madrida i Washingtona se nastavlja.

Nakon što je sekretarica za štampu Bijele kuće Karoline Levit (Leavitt) izjavila da je Španija promijenila stav i spremna je podržati ofanzivu, reagovao je španski ministar vanjskih poslova Hoze (José) Manuel Albares.

- Naš stav 'ne ratu' ostaje jasan i nedvosmislen. Levit možda jeste glasnogovornica Bijele kuće, ali ja sam ministar vanjskih poslova Španije i kažem joj da se naš stav uopšte nije promijenio - poručio je.