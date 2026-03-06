Saudijska Arabija presrela rakete i dronove, Izrael izveo nove napade u Libanu

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopćilo je da je tokom noći presrelo više raketnih i napada dronovima usmjerenih prema teritoriji te zemlje.
U objavama na platformi X naveli su da je jedna krstareća raketa presretnuta i uništena u blizini grada Al- Kajr (Al-Kharj), koji se nalazi jugoistočno od glavnog grada Rijada. Također su objavili da je u proteklih sat vremena oboreno nekoliko bespilotnih letjelica u blizini samog Rijada.
U međuvremenu, satima nakon izraelskog napada, u Kuvajtu je gorjela jedna vojna baza.
Gađali infrastrukturu Hezbolaha
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su tokom noći izvele veliki talas od 26 zračnih napada na područje Dahieh u Libanu, gdje su gađali infrastrukturu Hezbolaha.
Prema njihovim navodima, mete su uključivale zapovjedni centar izvršnog vijeća te objekt u kojem su bile smještene bespilotne letjelice korištene za napade na Izrael.
Ranije je IDF izdao naredbu za evakuaciju stanovništva iz južnih predgrađa Bejruta, gdje živi oko 500.000 ljudi. Ta odluka izazvala je paniku među stanovnicima i velike saobraćajne gužve dok su građani pokušavali napustiti područje.
Sve se događa uprkos apelima svjetskih lidera, među kojima je i francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron), koji je pozvao Izrael da ne proširuje sukob na Liban.
Libansko ministarstvo zdravstva navelo je da su izraelski napadi od ponedjeljka odnijeli najmanje 123 života, dok je 683 osobe ranjeno.
U međuvremenu je Hezbolah, oružana grupa koju podržava Iran, upozorio izraelske građane da napuste gradove koji se nalaze unutar pet kilometara od granice. U poruci objavljenoj na Telegramu na hebrejskom jeziku poručili su da napadi izraelske vojske na libanski suverenitet, uništavanje civilne infrastrukture i prisilno raseljavanje stanovništva neće ostati bez odgovora.
Iransko društvo Crvenog polumjeseca (IRCS) saopćilo je da je u američkim i izraelskim napadima širom Irana oštećeno više od 3.000 kuća i oko 500 trgovačkih centara, pri čemu je najveća šteta zabilježena u Teheranu.
Prema njihovim navodima, oštećeno je i 14 medicinskih i farmaceutskih ustanova.
Oštećene i bolnice
Američki CNN navodi da ove informacije nije mogao nezavisno potvrditi.
Crveni polumjesec tvrdi da se većina pogođenih objekata nalazi u gusto naseljenim područjima. Među oštećenim zgradama su, pored nekoliko bolnica, i teheranski bazar, aerodrom Mehrabad – koji uglavnom služi za domaće letove – te stadion Azadi.
Organizacija je također saopćila da je u napadima povrijeđeno pet njihovih humanitarnih radnika.
Istovremeno, pojedini irački mediji objavili su da se američki vojni avion srušio u Basri, na jugu Iraka, nakon čega je policija pokrenula potragu za američkim pilotom. Međutim, Centralna komanda SAD-a demantovala je te navode na platformi X, prvo odbacivši izvještaje o padu aviona, a potom i tvrdnje da je letjelica oborena, ukazujući na kontradiktorne informacije u medijima.