Saudijska Arabija presrela rakete i dronove, Izrael izveo nove napade u Libanu

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopćilo je da je tokom noći presrelo više raketnih i napada dronovima usmjerenih prema teritoriji te zemlje.

U objavama na platformi X naveli su da je jedna krstareća raketa presretnuta i uništena u blizini grada Al- Kajr (Al-Kharj), koji se nalazi jugoistočno od glavnog grada Rijada. Također su objavili da je u proteklih sat vremena oboreno nekoliko bespilotnih letjelica u blizini samog Rijada.

U međuvremenu, satima nakon izraelskog napada, u Kuvajtu je gorjela jedna vojna baza.

Gađali infrastrukturu Hezbolaha

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su tokom noći izvele veliki talas od 26 zračnih napada na područje Dahieh u Libanu, gdje su gađali infrastrukturu Hezbolaha.

Prema njihovim navodima, mete su uključivale zapovjedni centar izvršnog vijeća te objekt u kojem su bile smještene bespilotne letjelice korištene za napade na Izrael.

Ranije je IDF izdao naredbu za evakuaciju stanovništva iz južnih predgrađa Bejruta, gdje živi oko 500.000 ljudi. Ta odluka izazvala je paniku među stanovnicima i velike saobraćajne gužve dok su građani pokušavali napustiti područje.