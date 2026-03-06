Hegset: Tramp je nacrtao novu stratešku kartu od Grenlanda do Panamskog kanala

Pete Hegset (Hegseth), američki ministar obrane, izjavio je da predsjednik Donald Tramp (Trump) izmjenjuje sigurnosnu strategiju Sjedinjenih Država u zapadnoj hemisferi, ističući da Washington oblikuje novu geopolitičku kartu koja se proteže od Grenlanda do Panamskog kanala.

Govor je održao sinoć u sjedištu U.S. Southern Command u Doralu na Floridi, tokom konferencije Americas Counter Cartel Conference.

Hegset je tom prilikom predstavio širu viziju američke sigurnosne politike u regiji, iako Iran nije spomenut, iako se govor održavao u jeku rata između SAD-a i Irana.

Strateška karta američke sigurnosti

Govoreći o novoj američkoj strategiji, Hegset je rekao da Tramp mijenja sigurnosni prostor Sjedinjenih Država:

- Predsjednik Tramp nacrtao je novu stratešku kartu od Grenlanda do Zaljeva Amerike do Panamskog kanala i zemalja koje ga okružuju - istaknuo je Hegset.

Dodao je da Pentagon ovo područje naziva "šira Sjeverna Amerika" (Greater North America) te ga smatra ključnim sigurnosnim perimetrom SAD-a.

Prema njegovim riječima, sve zemlje i teritoriji sjeverno od ekvatora, od Grenlanda do Ekvadora i od Aljaske do Gvajane, dio su neposrednog sigurnosnog prostora koji Washington mora braniti.

Monroeva doktrina

Hegset je rekao da se nova strategija oslanja na reinterpretaciju Monroeove doktrine iz 1823., prema kojoj strane sile ne bi smjele širiti utjecaj u zapadnoj hemisferi.

Trampova administracija, prema njegovim riječima, želi obnoviti tu logiku i spriječiti protivnike SAD-a da steknu vojni ili infrastrukturni utjecaj u regiji.

U tom kontekstu upozorio je da kontrola ključnih trgovačkih točaka, poput Panamskog kanala, ili vojna prisutnost protivnika blizu američkog teritorija predstavljaju izravnu prijetnju sigurnosti SAD-a.

Ključ za američku sigurnost

Trump je više puta govorio o želji da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom i Panamskim kanalom, tvrdeći da su oba područja ključna za američku nacionalnu sigurnost.

Ove izjave izazvale su kritike i odbijanje vlada Danske i Paname, koje su naglasile da se radi o njihovim suverenim teritorijima.

Vojska protiv kartela i migracijskih mreža

Hegset je također naglasio da američka vojska aktivno sudjeluje u borbi protiv narkokartela i krijumčarskih mreža, koje je nazvao "narko-terorističkim organizacijama".

Rekao je da je američka vojska raspoređena i na južnoj granici SAD-a, te da Washington želi zajedno s državama regije provoditi operacije protiv kriminalnih mreža koje destabiliziraju zemlje zapadne hemisfere.

Zaključio je da Sjedinjene Države žele "hemisferu suverenih, sigurnih i prosperitetnih država", te poručio da će Washington, ako bude potrebno, djelovati i sam kako bi zaštitio svoju sigurnost i interese u regiji.