Kontroverzna izjava izraelskog političara: Cilj – sterilna zona na granici s Libanom

Izraelski opozicioni lider Hajir (Yair) Lapid izazvao je kontroverzu izjavom da sela u južnom Libanu trebaju biti “očišćena” kako bi se formirala sterilna zona duž granice s Izrael.

U razgovoru za izraelski kanal i24News, Lapid je rekao da “možda može biti neugodno ukloniti dva ili tri libanska sela”, ali da je ta mjera, po njegovim riječima, neophodna.

Lapid je predloženu zonu usporedio s takozvanom žutom linijom u Gazi, koja odvaja izraelske snage od palestinskih područja.

- Mislim da na kraju nećemo imati izbora nego pokušati stvoriti na jugu Libana neku vrstu sterilne zone. Ne ogromnu, ali nešto slično žutoj liniji u Gazi, to jest područje bez libanskih sela. Potpuno čista teritorija između posljednjeg libanskog i prvog izraelskog naselja - rekao je Lapid.

Govoreći o Libanu, Lapid je dodao da im “niko nije rekao da postanu država gostiju terorističke organizacije”.

Žuta linija u Gazi, na koju je Lapid aludirao, predstavlja novu prednju liniju odbrane za izraelske pogranične zajednice, a u isto vrijeme služi kao linija potencijalnog napada.

Israel Kac (Katz), ministar odbrane Izraela, upozorio je u oktobru prošle godine da će svako ko pređe tzv. žutu liniju biti dočekan vatrom.

Od tada su zabilježeni brojni smrtonosni incidenti u blizini te linije.